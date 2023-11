Calcio, brutta tegola per l’under 17 femminile

Grosseto: Brutta tegola per l’Under 17 femminile del US GROSSETO 1912. Nella scorsa partita contro il Siena femminile, la centrocampista biancorossa Aurora Barbini, è stata vittima di un infortunio che la terrà lontana dai campi di calcio per i prossimi due mesi.

Mister Gabriele Giannini, ora dovrà fare i conti con l'assenza di un autentico pezzo da novanta della sua squadra. Ad Aurora i più sinceri auguri di pronta guarigione. La speranza è che possa affrontare con determinazione e forza il percorso di recupero, tornando presto a calcare i campi da gioco e a contribuire alle vittorie della squadra con i colori biancorossi.