Calcio azzurro: andiamo in Germania con un sorteggio durissimo

Solo con un vero e proprio miracolo potremmo andare avanti nell'Euro 2024. Si torna in Germania, dove nel 2006, abbiamo conquistato un mondiale memorabile. Il presidente Gravina: “Poteva andare peggio”

Grosseto: Andiamo in Germania a difendere il titolo di campioni di Europa conquistato nel 2020, andiamo dove i ricordi bellissimi ci portano a Berlino dove nel 2006 gli azzurri di Lippi conquistarono il campionato del mondo. Ma il sorteggiano è stato amaro, un verdetto choc. L'Italia affronterà Albania, Croazia, Spagna. Due squadre passeranno alla fase successiva e le migliori terze. Laconico il comento del presidente Gravina: "Poteva andare peggio".

