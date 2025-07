Sport Calcio: Amichevole Us Grosseto-Fiorentina. Vendita biglietti gara 24 luglio 2025

24 luglio 2025 149

149 Stampa

Redazione

Grosseto: In occasione dell’incontro amichevole tra US Grosseto 1912 e ACF Fiorentina, in programma giovedì 24 luglio allo Stadio Carlo Zecchini alle 20, si comunica che: • la biglietteria di Piazzale Donatello resterà aperta fino alle ore 20:30 • la Tabaccheria Stolzi (via Roma 58) sarà aperta per la vendita dei biglietti fino alle ore 20:10 Si invitano comunque tutti i tifosi, sia della US Grosseto 1912 che della Fiorentina, ad acquistare i tagliandi nel corso del pomeriggio, al fine di evitare code e garantire un accesso regolare e in sicurezza allo stadio. Viviamo insieme una serata di grande sport!!! Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Calcio: Amichevole Us Grosseto-Fiorentina. Vendita biglietti gara Calcio: Amichevole Us Grosseto-Fiorentina. Vendita biglietti gara 2025-07-24T14:03:00+02:00 110 it Calcio: Amichevole Us Grosseto-Fiorentina. Vendita biglietti gara PT1M /media/images/CALCIO-GROSSETO-NOV-2024-1112.jpg /media/images/thumbs/x600-CALCIO-GROSSETO-NOV-2024-1112.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 24 Jul 2025 14:03:00 GMT