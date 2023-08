Calcio. Allenamento congiunto: Us Grosseto vince contro l'Orvietana

Amiata: Il Grosseto affronta questa volta per un allenamento congiunto una compagine, l'Orvietana, di pari categoria e la partenza è veramente fulminante. Già nei primi 20' minuti si realizza il vantaggio maremmano, il quale durerà sino alla fine della gara. Specialmente nella prima frazione la squadra di Bonuccelli ha messo in evidenza ottime trame di gioco. I Torelli alla fine s'impongono 2-0.







𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐎𝐫𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐧𝐚 𝟐-𝟎

Grosseto: Raffaelli (44’st Santolini), Morelli (1’st Bruni), Cretella, Schiaroli (30’st Generali), Giustarini (23’st Barontini), Sabelli (1’st Aprili), Marzierli (1’st Rinaldini), Riccobono (14’st Guadalupo), Macchi (1’st Moscatelli), Saio (1’st Giuliani), Arcuri [1’st Gianassi (30’st Fregoli)]. Allenatore: Bonuccelli.

Orvietana: Marricchi (1’st Rossi), Lorenzini (1’st Labonia), Gomes, Vignati, Ricci (35’st Pelliccia), Siciliano, Sforza (14’st Jacobs), Orchi (23’st Carletti), Santi, Fabri, [1’st Maggese (37’st Allegretti)], Osakwe (1’st Chiaverini). Allenatore: Fiorucci.

Marcatori: 10’ Giustarini, 19’ Marzierli - Angoli: 4-6

Questa la cronaca della gara:

8’ Torre di Riccobono per l’inserimento di Arcuri sulla corsia di sinistra. Palla geniale per Macchi, che di testa non inquadra di un soffio lo specchio.

10’ Grosseto in vantaggio. Palla geniale di Macchi, che crossa forte e teso dalla corsia di destra. Arcuri addomestica il pallone e apparecchia per Giustarini. L’attaccante fulmina il portiere Marricchi con una stoccata chirurgica.

16’ Contropiede Orvietana condotto da Santi. Fabri riceve a rimorchio, ma viene murato da Morelli. Raccoglie Ricci che libera il destro da fuori. Pallone largo non di molto alla sinistra di Raffaelli.

19’ Raddoppio del Grosseto. Gran lavoro di Macchi sulla destra. Il laterale salta Gomes e imbuca basso per Marzierli. Il centravanti si libera di Siciliano e Vignati e trova il pertugio per la conclusione. Pallone in rete.

25’ Segnatura annullata all’Orvietana. Siciliano gira in fondo al sacco una punizione a spiovere di Fabri. Il secondo assistente sbandiera il fuorigioco.

27’ Sventola di Sforza dai venticinque metri. Raffaelli si allunga e spedisce in corner. Sull’angolo successivo Osakwe prende il tempo a Morelli e stacca di testa. Sul fondo.

33’ Marzierli smista per Cretella, che apre per Giustarini. Il numero 7 doma il pallone e cerca la porta. Botta che lambisce il palo destro.

40’ Angolo di Riccobono. Decolla Saio. Pallone che rotola a fondo campo, senza andare troppo lontano dal bersaglio.

44’ Macchi uncina la sfera e calibra l’infilata all’interno dell’area. Marzierli non aggancia. Giustarini si coordina per la botta di controbalzo. Alta non di molto.

45’ Tracciante di Giustarini dalla bandierina. Svetta Schiaroli. Pallone che non scende a sufficienza.

21’st Galoppata travolgente di Cretella, che sfonda centralmente e arriva al cospetto del portiere. Pallonetto sopraffino, salvato miracolosamente sulla linea da Vignati in acrobazia. Sulla ribattuta Guadalupo perde l’attimo buono per calciare.

23’st Jacobs tocca largo per Orchi, che sferra il destro da fuori. Conclusione velleitaria.

26’st Ricci sventaglia per Santi, che arpiona il pallone e lo indirizza verso la porta. Facile per Raffaelli.

40’st Lupi ci prova da distanza siderale. Sfera alle stelle.

45’st Jacobs scappa via a Bruni e si invola verso l’area. Super intervento del neo entrato baby portiere Santolini. Santi cerca poi il tap-in senza fortuna.

A fine gara Bonuccelli ha dichiarato: "Un passo in avanti, mi è piaciuto che abbiamo voluto non prendere goal. Abbiamo giocato sulle fasce, come voglio io, mi dispiace per qualche ragazzo che devo sacrificare, per me queste partite sono un processo di allenamento. Mi piace la mentalità dei ragazzi, sono molto soddisfatto".