Calcio: Alfredo Carotti torna sulla panchina del Porto Ercole

Monte Argentario: Il Consiglio direttivo della A.S.D. Porto Ercole, la nuova società che sta organizzando il ritorno del calcio giocato nella frazione argentarina, ha scelto il tecnico Alfredo Carotti in vista della partecipazione al prossimo campionato di terza categoria.

"Una scelta fatta con la testa e con il cuore - affermano dall'ASD Porto Ercole - Carotti con la sua enorme esperienza è garanzia di competenza e al tempo stesso porta con sé grande passione ed entusiasmo che, siamo certi, riuscirà a trasmettere ai ragazzi".

55 anni di storia calcistica alle proprie spalle, Carotti da calciatore ha calpestato i campi di mezza Toscana e vanta ormai numerose esperienze sulle panchine delle squadre locali. A Porto Ercole quello di Carotti è un ritorno avendo già giocato ed allenato nel vecchio "San Lorenzo", il campo da calcio, oggi chiamato "Miraldo Sabatini", completamente rinnovato e con un perfetto manto erboso.

"Ripartire dopo anni di stop non è semplice - continuano dal Direttivo del Porto Ercole - per questo avevamo bisogno di un punto di riferimento, di una figura attorno alla quale poter costruire un progetto che alle sue basi ponga prima di tutto serietà ed impegno. I calciatori che giocheranno in questa squadra avranno in panchina un uomo che incarna questi valori". Dopo questo primo fondamentale passo nella scelta del mister la nuova società deve affrontare altre importanti scelte, tecniche ed organizzative. "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti - concludono dal direttivo - Siamo vicini a concretizzare il sogno di riportare il calcio a Porto Ercole, e ci auguriamo che l'intera comunità partecipi a questo percorso".