Calcio: al via la prevendita dei biglietti per la gara Triestina-Grosseto

Grosseto: La SocietΓ informa che sono in vendita i biglietti riservati alla tifoseria biancorossa per la gara Sporting Club Trestina-Grosseto, incontro in programma domenica 5 novembre alle ore 14.30 e valido per la 10^ giornata di campionato di Serie D Girone E.



La partita sarΓ disputata allo Stadio Corrado Bernicchi di CittΓ di Castello per garantire la piΓΉ nutrita partecipazione possibile di sostenitori ospiti.

I tagliandi di Gradinata sono disponibili al prezzo di 10 euro presso il Bar Tripoli di Grosseto fino a sabato 4 novembre ore 19.00.

Il giorno della partita ai botteghini dell’impianto di CittΓ di Castello i biglietti avranno invece il costo di 12 euro e sarΓ possibile acquisire anche il tagliando di Tribuna.

La societΓ A.S.D. Sporting Club Trestina ha previsto inoltre l’ingresso gratuito per la fascia di etΓ 0-14 anni.

U.S. Grosseto invita i propri sostenitori a munirsi in prevendita del titolo di legittimazione per assistere alla gara del Grifone contro la formazione umbra.