Sport Calcio: Al via la campagna abbonamenti di U.S. Grosseto 1912, "Con orgoglio e passione" 21 luglio 2025

Grosseto: Fuori ora la campagna abbonamenti di U.S. Grosseto 1912 “Con orgoglio e passione”. Da oggi 21 luglio fino all’8 agosto è aperta la prelazione per i rinnovi. Dall’11 agosto fino al 20 settembre daremo il via all’acquisto dei nuovi abbonamenti. Gli abbonamenti possono essere effettuati sia online su ciaotickets.com sia nei punti vendita: Centro sportivo Carlo Pucci di Roselle;

Edicola Il Semaforo, via Parini 1/angolo via Giusti

Tabaccheria Stolzi, via Roma 58

Tabaccheria 59, via Emilia 41/A

Edicola La Vasca, piazza Rosselli Di seguito i prezzi per i rinnovi degli abbonati: Tribuna vip 400 euro

Tribuna laterale intero 160 euro

Tribuna laterale over 60 140 euro

Tribuna laterale ridotto* 90 euro

Curva Nord intero 100 euro

Curva Nord over 60 80 euro

Curva Nord 13-21 anni 70 euro

Curva Nord ridotto* 60 euro Di seguito i prezzi per i nuovi abbonati: Tribuna vip 500 euro

Tribuna laterale intero 180 euro

Tribuna laterale over 60 160 euro

Tribuna laterale ridotto* 100 euro

Curva Nord intero 120 euro

Curva Nord over 60 100 euro

Curva Nord 13-21 anni 90 euro

Curva Nord ridotto* 65 euro

*ridotto 6-12 anni e invalidi oltre il 66% - **bambini 0-6 anni gratis - ***tesserati USG ingresso gratuito Curva Nord Ricordiamo a tutti i tifosi l’iniziativa speciale DNA biancorosso: per ogni abbonamento acquistato, US Grosseto 1912 metterà da parte 5 euro. La somma totale sarà devoluta, al termine della campagna, a un’associazione di volontariato attiva sul territorio. Un piccolo gesto che può fare la differenza. Perché essere biancorossi significa anche sostenere la nostra comunità. La società ricorda che nei punti vendita accreditati a Grosseto si possono fare anche i rinnovi degli abbonamenti venendo muniti del vecchio abbonamento. Una stagione da vivere con orgoglio, passione e cuore biancorosso! Guarda il video: Campagna abbonamenti Grosseto Calcio 2025/2026 Campagna abbonamenti Grosseto Calcio 2025/2026 Seguici



