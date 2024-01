Calcio a 5, riprende il campionato. L’Atlante Grosseto in trasferta a Fabrica di Roma

Grosseto: Anno nuovo e dopo le festività natalizie riprendono i Campionati Nazionali di Calcio a 5 con le due squadre dell’Atlante Grosseto, allenate da Alessandro Izzo, impegnate in trasferta; la formazione che milita in Serie “A2” si reca a Fabrica di Roma, nel viterbese per disputare l’ultima partita del girone di andata, con una formazione d’emergenza e qui voglio aprire una parentesi su questa prima parte del campionato che inizialmente era partita veramente in modo non buono con giocatori che si dovevano amalgamare, poi una miriade di infortuni e, una volta trovata la quadra con l’organico al completo, si sono cominciati a vedere i risultati come la vittoria con merito a Bologna e l’ottimo pari interno contro l’Olimpia Regium. Ma ora in questo momento tra squalificati e infortunati la squadra è in piena emergenza, mancando lo straniero Mateo, uno dei migliori giocatori del campionato e il bomber Liburdi, autore di ben 26 gol all’attivo lo scorso anno. Ma come tutte le settimane andiamo al Palabombonera al termine degli allenamenti per sentire la situazione con il mister Alessandro Izzo.



Ciao Alessandro, prima di entrare nel merito della prossima trasferta di sabato nel viterbese, vorrei farti i complimenti, dato che il primo giorno di questo 2024 hai avuto la bella notizia di esserti aggiudicato un premio prestigioso come “Lo sportivo maremmano del 2023” organizzato dalla testata giornalistica on-line Grosseto Sport, dove erano in lizza dei personaggi sportivi molto importanti. «Questo riconoscimento mi ha gratificato molto e devo ringraziare le tantissime persone che mi hanno votato ed è per me un onere ed un onore aver vinto un simile premio e ci sarà tempo per parlarne, adesso sono concentrato su questo week-end che a causa delle defezioni e delle squadre da affrontare sarà molto intenso. Noi veniamo da due gare dove abbiamo dimostrato grande voglia e personalità, ottenere quattro punti contro Bologna e Olimpia Regium ha dato consapevolezza, ma dispiace perché andiamo a Fabrica con molte assenze causa squalifiche ed infortuni, ma cercheremo di fare una grandissima partita perché ne abbiamo assolutamente le possibilità. Non posso dare la lista dei convocati a causa di molteplici problematiche».

Ricordiamo che la partita avrà inizio alle 17 con la squadra che partirà alla volta di Fabrica di Roma alle 9,00.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Antonella Manca, sezione Aia di Sassari, 2’ arbitro Andrea Dessì, sezione Aia di Oristano, cronometrista Martina Paladini, sezione Aia di Roma 1.

Parliamo adesso della formazione Under 19 che all’inizio della stagione, dopo i successi dello scorso anno, mister Izzo ha dovuto ripartire quasi da zero e allenatore e società hanno dovuto sudare le proverbiali “sette camicie” per allestire la squadra e dopo le prime partite si sono incominciati a vedere i primi risultati. «Prima della pausa natalizia abbiamo ottenuto un filotto molto importante – risponde il tecnico piombinese – che ci ha consentito di avvicinarsi alla coppia di testa, ancora lontano a causa del ricorso perso contro il Boca Livorno (partita vinta 4-2, ma persa poiché un 2006 italiano neanche entrato in campo non aveva, secondo il giudice sportivo, lo stato di formazione). Ora affronteremo proprio il Boca Livorno nella prima giornata del girone di ritorno – afferma Izzo – e sarà una gara molto complicata anche a causa di assenze forzate causa lavoro che i ragazzi avranno fino al termine di questa settimana, era stato chiesto lo spostamento della partita, ma il Comune labronico non lo ha autorizzato a causa di un evento locale. Proveremo in tutti i modi a fare bene, le “armi” a disposizione saranno realmente molto poche, ma quando ti chiami Atlante Grosseto devi assolutamente fare di tutto. Anche in questo frangente le convocazioni sono impossibili comunicarle al momento».

La gara si giocherà alle 11 di domenica mattina e quelli che saranno i convocati si dovranno trovare al Palabombonera alle ore 7,30.