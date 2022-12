Sport Calcio a 5, quarta vittoria consecutiva per l'Atlante Grosseto 11 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Quarta vittoria consecutiva per l'Atlante Grosseto, che batte anche il Sant’Agata bolognese. E' finita 4-3 la gara casalinga al Palabombonera. Tiro di Mateo al 7' ed è subito rete per i biancorossi di mister Izzo. Finisce sul vantaggio dell'1-0 il primo tempo. Nella ripresa subito in gol Rodrigo al 3' e poco dopo Baluardi al 5'. Ad accorciare le distanze per la squadra ospite saranno al 10′ Garofalo, al 14′ Chafry e al 15′ Salerno. Un tiro di Mateo al 18' porta l'Atlante Grosseto alla vittoria. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Agnelli, Rodrigo, Galeota, Cardone, Baluardi, Nil, Falaschi, Mateo, Tamberi, Lessi, Liburdi. All. Izzo.

SANT’AGATA: Annichiarico, Cocchi, Chafry, Garofalo, Quaquarelli, Di Norcia, Salerno, Laofui, Canale, Straface. All. Malservisi. ARBITRI: Galasso di Aprilia e Santese di Roma 1, cronometrista Giotti di Pontedera. MARCATORI: 7′ Mateo. 3′ st Rodrigo, 5′ st Baluardi, 10′ st Garofalo, 14′ st Chafry, 15′ st Salerno, 18′ st Mateo.

