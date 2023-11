Calcio a 5, prima vittoria per l'Atlante Grosseto contro la Buldog Lucrezia

Grosseto: Finalmente arrivano i primi tre punti per i biancorossi di mister Izzo che al Palabombonera vincono 8-3 contro il Buldog Lucrezia.



Una bella partita, l'Atlante Grosseto ha temuta all'inizio non soltanto per il valore della squadra marchigiana avversaria. Dopo aver rischiato inizialmente, per l'Atlante la gara è tutta in discesa, collezionando un gol dopo l'altro che la porta alla vittoria. A rotazione ha giocato tutta la panchina. Il nuovo acquisto, il brasiliano Riccardo Zanella, ha portato a casa tre reti.

Mercoledì si attende il verdetto del ricorso per la partita contro il Russi, e se la risposta è quella sperata per l'Atlante sarebbero tre punti importanti per salire in classifica. La partita con il Bologna da recuperare per il maltempo dovrebbe essere giocata il 16 dicembre. Sabato prossimo trasferta a Roma contro l'Istory 3Z.

Atlante Grosseto - Buldog Lucrezia 8-3

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, El Johari, Lessi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Librurdi, Mateo, Chisci, Imperato, Tamberi. Allenatore Alessandro Izzo.

BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Severi, Warid, Copparoni, Sabatineli, Campo, Cirillo, Diotalevi, Boiani, Taurisano, Pezzolesi, Marinelli. Allenatore Elia Renzoni.

ARBITRI: Giulio Fantino di Savona, Giuseppe Aumenta di Savona; cronometrista Luca Gaetani di Empoli.

MARCATORI: 4' Zanella, 8' Gianneschi, 9' Mateo, 12' Sabatinelli, 14' Zanella, 19' Zanella. 1' st Taurisano, 2' Mateo, 4' El Johari, 15' Corvatta, 17' Mateo.