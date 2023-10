Calcio a 5, per l'Atlante Grosseto la prima trasferta in Emilia contro il Russi

Grosseto: Dopo la sconfitta casalinga patita sabato scorso contro la “corrazzata” Dozzese, l’Atlante Grosseto, del presidente Iacopo Tonelli, che però ad onor del vero, per buona parte della partita ha giocato alla pari contro i più quotati avversari e al termine ha dovuto alzare bandiera bianca contro una formazione che aveva una panchina lunga e robusta, però, per dovere di cronaca il quintetto partente non ha nulla da invidiare a quello degli emiliani.



Anche mister Alessandro Izzo al termine della partita si è dichiarato parzialmente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e ora attende la risposta sabato prossimo sul campo del Russi.

Ma ora andiamo a parlare con mister Izzo che ritorna sulla gara di sabato scorso contro la Dozzese affermando che «la squadra è a un buon punto e per 25 minuti la mia formazione mi è piaciuta molto anche se c’è molto da lavorare perché abbiamo subito quattro reti decisamente rivedibili. Ora sabato andiamo a Russi, la partita avrà inizio alle 17, con molte assenze, è stata una settimana decisamente sfortunata, ma proveremo comunque a fare una grande gara nonostante le defezioni, e credo che i nostri giovani possono darci un grande aiuto».

Queste le designazioni arbitrali: 1° arbitro Denis Prekaj, sezione Aia di Treviglio, 2° arbitro Simone Spadola, sezione Aia di Lovere; cronometrista Fabio Cortese, sezione Aia di Parma.

Anche la formazione Under 19, sempre allenata da Alessandro Izzo, gioca la sua prima gara in trasferta a Fucecchio, con alcuni giocatori che sono scesi in campo il giorno prima a Russi e sicuramente servirà una prestazione importante per ottenere un risultato positivo sul campo di una formazione che per buona parte dello scorso campionato ha dato filo da torcere ai grossetani. Ma Alessandro Izzo afferma che non sarà facile, ma vorrà dare seguito alla vittoria di domenica scorsa.