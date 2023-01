Calcio a 5, per l'Atlante Grosseto arriva il Prato al Palabombonera

L'Under 19 domenica riceve la visita della Lazio in Coppa Italia.



Grosseto: Grazie alla vittoria conquistata sabato scorso a Bologna, l’Atlante Grosseto ha conquistato il secondo posto in classifica (ricordiamo che al termine del campionato le prime tre classificate saranno promosse in Serie A2) ma all’orizzonte sabato prossimo arriva lo spauracchio Prato, che nel turno precedente ha battuto sul campo amico il forte Bologna.

Naturalmente da ora in avanti, saranno undici finali e ci vorranno, oltre al valore delle squadre, anche nervi molto saldi dato che ogni partita sarà una battaglia anche contro le cosiddette squadre che occupano posizioni da centro classifica in giù. Quella di sabato contro i lanieri, che attraversano un buon momento di forma, anche se in classifica occupano la settimana posizione con 23 punti, sarà gara tutta particolare, dato che è un derby molto sentito, ma i ragazzi di Alessandro Izzo vorranno continuare a tenere il Palabombonera inviolato e vendicare anche la sconfitta subita all’andata che le imposero il primo stop del campionato, anche se da allora acqua sotto i ponti ne è passata tanta.

La partita è valida per la 16’ giornata, 3’ del girone di ritorno, del Campionato Nazionale di Serie “B”, di calcio a 5 girone “C” e avrà inizio alle 16,30.

Ed ora andiamo a sentire mister Alessandro Izzo al termine del consueto allenamento del giovedì sera.

- Ciao mister, in questo periodo te e i tuoi ragazzi state facendo un tour de force niente male, vero? «Si è vero, questa è stata una settimana intensa, ma ci ha fatto capire la nostra forza e dove dobbiamo migliorare. Noi in questo momento stiamo bene, sabato affrontiamo una partita seria, faremo una gara importante sotto ogni aspetto, dipende molto da noi, dobbiamo continuare a far bene. Rispettiamo l’avversario, ha buone peculiarità, ma rispetto alla gara di andata siamo migliorati, allora eravamo solo all’inizio e in più tre autoreti più qualche palo di troppo condizionarono non poco il match, anche se Balestri e soci non rubarono nulla».

Questi sono i convocati da mister Izzo che si dovranno trovare alle 12,45 al “Lavatoi Cocktail Bistrot” in piazza Esperanto a Grosseto per il pranzo: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi.

Queste sono le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Vito Coviello, sezione Aia di Pisa, 2’arbitro, Giulio Fantino, sezione Aia di Savona, cronometrista, Filippo Bastogi, sezione Aia di Livorno.

Come tutte le partite interne dell’Atlante Grosseto, anche sabato prossimo Grosseto Sport Gs Tv, trasmetterà in diretta streaming la gara, con le riprese di Mario Fontani, la regia al Palabombonera di Massimo Fontani, la regia dallo studio centrale è curata dal direttore Fabio Lombardi e la telecronaca è affidata alla voce di Franco Ciardi.

Under 19

Per quanto riguarda la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto, del presidente Iacopo Tonelli, fermo il campionato per dare spazio alla Coppa Italia Nazionale, che ha visto i grossetani domenica scorsa fare visita nella Capitale alla Lazio, formazione Under 19 sì, ma di una squadra che milita in serie “A2” e dove al termine della partita giocata molto bene da Lessi e compagni, il risultato finale fu di 4-4, che ha lasciato l’amaro in bocca all’Atlante che nei minuti finali della gara sul risultato 4-3 per i ragazzi di Izzo, fallirono alcune grosse occasioni per incrementare il punteggio e poi sul filo di lana invece subirono anche il gol del pari. Chiaro che la mancata vittoria ha tolto molte chances ai grossetani di superare il turno, dato che nella gara di domenica prossima al Palabombonera avrebbe avuto a disposizione due risultati su tre, mentre con il pareggio ottenuto per passare il turno deve vincere per forza, dato che in caso di parità al termine della partita, si dovranno disputare due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno ed eventualmente calci di rigore.

Sentiamo anche per questa importante partita che si giocherà al Palabombonera di Grosseto con inizio alle 14,30, alcune considerazioni di mister Alessandro Izzo: «Domenica arriva la seconda grande sfida, domenica scorsa abbiamo fatto molto bene a Roma, dobbiamo migliorare la prestazione della settimana scorsa se vogliamo superare il turno. La Lazio è una buona squadra, noi siamo consapevoli della nostra forza e ci proveremo, questo è sicuro. Noi vogliamo scrivere una pagina importante di questa Società».

Per questo grande appuntamento, l’allenatore grossetano ha convocato i seguenti giocatori, che si dovranno trovare alle 11 al “Lavatoi Cocktail Bistrot” per il pranzo: Guarducci, Kacper, Serghej, Didac, Galeota, Cardone, Agnelli, Lessi, Poggiaroni, Jesus, Pittaro.