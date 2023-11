Calcio a 5, partita cruciale per l'Atlante Grosseto contro il Prato

Grosseto: Chiaramente che la stagione agonistica 2023/24 non era iniziata nel modo migliore per l’Atlante Grosseto, quello si era visto già dalle prime partite del campionato nazionale di serie “A2” di calcio a 5 dove in un paio di settimane in seno alla squadra sono capitati degli infortuni abbastanza importanti e dove tra l’altro Tommaso Falaschi è sempre fuori e rientrerà tra circa un mese.



Poi quando come sabato scorso a Roma contro l’History 3Z riesci a fare ben sei gol fallisci un rigore, colpisci tre legni e non riesci a vincere dopo aver giocato una grande partita, però deve fare anche il mea culpa per alcuni errori difensivi effettuati e poi al termine subisci una sconfitta per 7-6.

Ma per parlare della gara di Roma e della prossima partita casalinga contro il Prato, siamo andati giovedì sera al termine degli allenamenti per parlare come consuetudine con il tecnico Alessandro Izzo.

D. Alessandro, come avete fatto a non vincere quella partita dopo aver disputato una grande gara? «A Roma meritavamo sicuramente di più, ma se il risultato dice 7-6 per i nostri avversari dobbiamo accettarlo ed imparare a non commettere più simili ingenuità. Sabato scorso abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, ma non possiamo mancare in particolari fondamentali, serve difendere meglio soprattutto nei momenti chiave della partita».

D. Sabato prossimo Alessandro arriva il Prato Calcio a 5 e il Palabombonera dovrà ritornare ad essere il fortino inespugnabile come lo è stato la scorsa stagione. «Si me lo auguro, sabato ci giochiamo tantissimo, è una partita decisiva, molto importante sia per la classifica che per l’ambiente. E’ la classica partita da sei punti, una gara spartiacque sotto tutti i punti di vista e dobbiamo assolutamente fare una prestazione di altissimo livello!».

Questi i convocati da mister Izzo che si dovranno trovare alle 12 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo, mentre la partita è prevista per le 15,30: Brunelli, Tamberi, Chischi, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Pasquale Giacinto, sezione Aia di Ostia Lido, 2’ arbitro Gianmarco Caponi, sezione Aia di San Benedetto del Tronto, cronometrista Lorenzo Reali, sezione Aia di Piombino.





Sempre con Alessandro Izzo analizziamo il momento anche dell’Under 19.

«L’Under 19 viene da una gara solida e concreta e il 7-0 contro il Prato ci ha fatto capire che stiamo crescendo sotto alcuni punti di vista - afferma Izzo -, abbiamo mandato due volte in gol un ragazzo di 14 anni e se non è un record questo poco ci manca. Domenica prossima siamo impegnati a Pistoia e adesso è giunto il momento di provare a fare un filotto importante, solo così sarà possibile raggiungere un qualcosa di importante».

Questi i convocati per la trasferta di Pistoia che si dovranno trovare alle 7 al Palabombonera, mentre la partita avrà inizio alle 11: Chischi, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Haruta, Kamberi, Scaffai, Allegro, Yasir, Imperato.