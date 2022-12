Calcio a 5, l'Atlante vince ancora

Grosseto: «E' una vittoria di tutti, è la vittoria della società che in tribuna ci ha tifato in un modo pazzesco; è la vittoria di tutto l'Atlante». Commenta così mister Alessandro Izzo la splendida vittoria dell'Atlante Grosseto contro la Sangiovannese. «Abbiamo dato seguito a questo ultimo mese dove siamo sempre rimasti concentrati giocando partite di spessore, difeso bene e portato sempre a casa le vittorie. Oggi il primo tempo non ci ha dato ragione del risultato, meritavamo sicuramente di più nonostante qualche errore, dovevamo attaccare meglio. Abbiamo difeso bene invece nel secondo tempo e nonostante l'espulsione di Mateo, dopo quella di Nil, siamo riusciti a non prendere gol. E' una grande iniezione di fiducia questa vittoria. Continuiamo a vincere pur rimanendo quarti in classifica anche se abbiamo accorciato tanto».

Equilibrato il primo tempo che si chiude sul 2-2. Doppietta di Mateo nel secondo tempo, e rete di Rodrigo per l'Atlante anche se gli avversari non si arrendono e vanno in rete con D'Alterio e Faelli. Non bastano, i biancorossi di Izzo vincono ancora.

Futsal Sangiovannese - Atlante Grosseto 4-5

SANGIOVANNESE: Ortolani Fugazzotto, Antunes Lopes, Bellocci D., Bellocci A., Faelli, D’Alterio, Pugliese, Molina, Barreno, Matteini, Manetti. All. Diaz Guerrero.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Galeota, Rodrigo, Agnelli, Pierro, Baluardi, Nil, Falaschi, Liburdi, Mateo, Tamberi, Lessi. All. Izzo.

ARBITRO: Simone di Napoli e Zorzo di Reggio Emilia; cronometrista Maglio di Pistoia.

RETI: 1° tempo Faelli, Liburdi (rigore), Molina, Baluardi. 2° tempo Mateo, Rodrigo, Mateo, D’Alterio, Faelli.