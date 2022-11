Calcio a 5: l'Atlante porta a casa la vittoria contro il Balca

Grosseto: Bella vittoria per l'Atlante Grosseto che batte in trasferta il Balca Poggese confermando il quarto posto in classifica.

Il primo tempo finisce 2-1 a favore dell'Atlante Grosseto con reti di Nil al 15', Gianneschi al 18' e Conti al 19'.

Nella ripresa è Mateo a segnare il 3-1 per i biancorossi al 3', poi ancora Gianneschi in gol al 10'. Mordacci segna la seconda rete per il Balca al 12', ma è ancora l'Atlante ad andare in gol con Rodrigo al 15' e Falaschi al 19' chiudendo la partita sul 6-2 e decretando la vittoria dei biancorossi.

Il risultato parla chiaro, gli uomini di Alessandro Izzo hanno sofferto un po' nel primo tempo ma nella ripresa la classe della squadra è stata confermata. Un gran bel gioco, bella partita che continua la serie positiva dell'Atlante Grosseto che sabato prossimo è attesa da un derby insidioso a Fucecchio.

Balca Poggese - Atlante Grosseto 2-6

BALCA POGGESE: Di Bitonto, Fusca, Fdiga, Simone F., Fogli, Conti, Simone A., Pozzi, Mordacci, Hdioued, Di Mauro, Caccavale. All. Velimir.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Cipollini, Rodrigo, Pierro, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Brunelli, Lessi. All. Izzo.

ARBITRI: Moser di Trento e Pines del Bassa Friuli, cronometrista Cortese di Bologna.

RETI: 15′ Nil, 18′ Gianneschi, 19′ Conti. 3′ st Mateo, 10′ st Gianneschi, 12′ st Mordacci, 15′ st Rodrigo, 19′ st Falaschi.