Calcio a 5, l’Atlante Grosseto Under 19 perde a Pontedera

Grosseto: Non è un periodo fortunato questo in casa Atlante Grosseto, sia per quanto riguarda la formazione che milita in Serie “A2” che la formazione Under 19, allenate entrambe da Alessandro Izzo.



Dopo aver vinto le prime due partite con Boca Livorno tra le mura amiche e in trasferta domenica scorsa a Fucecchio, questa mattina a Pontedera è arrivata la prima sconfitta immeritata dato che Lessi e soci hanno dominato la partita per lunghi tratti fallendo molte occasioni da gol e colpendo ben quattro pali della porta avversaria e grazie anche alla buona difesa dei locali. Al termine della partita mister Izzo, al telefono, ha detto «i miei ragazzi hanno dominato dal punto di vista del gioco e comandato per tutti i 40 minuti; il Pontedera si è difeso molto bene e non siamo stati nemmeno fortunati perché abbiamo colpito anche quattro legni della porta avversaria. Sono contento della prestazione, bisogna lavorare per tornare a competere come piace a noi».

Prossimo impegno dei grossetani è per domenica alle 11 quando al Palabombonera arriverà l’Arpi Nova.

Futsal Pontedera-Atlante Grosseto 3-1.

Pontedera: Cerri, Antonizzi, Nahid, Colombaioni, Galli Niccolo, Rovini, Dragaj, Dumitrescu, Sardi, Galli Lorenzo, Perretti. Allenatore Mario Piludu.

Atlante Grosseto: Chisci, Nocentini, Gobbini, Haruta, Scaffai, Allegro, Imperato, Cardone, Lessi, Yasir, Kamberi, Bellucci. Allenatore Alessandro Izzo.

Marcatori: Dragaj, Sardi, Rovini, Imperato.