Calcio a 5, l'Atlante Grosseto si prepara per la nuova stagione

Grosseto: La società presieduta da Iacopo Tonelli, dopo l’accordo, inizialmente sofferto, con il proprio allenatore Alessandro Izzo, continua il lavoro delle conferme per la prossima stagione avendo raggiunto anche quello importante con il preparatore atletico Nicola Stagnaro e sono arrivate anche le conferme degli altri dirigenti come quelli degli storici Luciano Bacci, Alessandro Casalini, Simone Faucci, Stefano Bichi e di Simone Marroncella, quest’ultimo avrà il compito di allenatore dei portieri e per quanto riguarda anche la logistica insieme a Izzo.



Nel frattempo sono arrivate le prime conferme per alcuni giocatori, come il capitano Giulio Gianneschi, Tommaso Falaschi e Pietro Brunelli, mentre tra giorni forse arriveranno anche le conferme di Federico Baluardi, Tommaso Lessi e Giacomo Agnelli. Sicuramente lascerà l’Atlante Rodrigo, che ha contribuito ad una bella e storica promozione. Ci sono difficoltà per poter trattenere il portiere Luca Guarducci, autore di uno strepitoso campionato, per impegni universitari, grossa perdita, ma la società sta lavorando per sopperire alle mancanze, mentre sono in dubbio Tamberi e Cipollini, il primo ha bisogno di giocare con continuità e la società cercherà di accontentarlo e Cipollini è alle prese con impegni lavorativi e scolastici e la società sta meditando una soluzione.

Riguardo gli stranieri Alessandro Izzo e il presidente Iacopo Tonelli stanno valutando anche la posizione di Nil e Mateo, ringraziandoli per l’ottimo campionato disputato, ma la possibilità di vederli entrambi a Grosseto anche per la prossima stagione è abbastanza difficile, forse uno.

Abbiamo contattato telefonicamente il tecnico Alessandro Izzo, che ricordiamo anche per la prossima stagione sarà alla guida del campionato nazionale di Serie A2 e dell’Under 19:

Ciao Alessandro, come stai, dopo le ferie ci risulta che sei molto impegnato per allestire una squadra per fare bella figura anche nella serie superiore e che sei spesso in contatto con il presidente Tonelli e vieni spesso anche a Grosseto, cosa bolle in pentola? «Si è vero sono in piena sintonia con Iacopo, che ringrazio per lasciarmi ampio spazio di manovra, anche se ovviamente l’ultima parola è sempre la sua e cercando di fare il possibile e non sbagliare eventualmente il capitolo stranieri e quelli italiani».

Alessandro, dopo l’ottimo campionato disputato con molti gol, esiste la possibilità di rivedere Samuele Liburdi a Grosseto anche per la prossima stagione? «Il rinnovo di Liburdi è complesso, un anno perfetto e la riforma hanno dato sicuramente molto più valore al ragazzo che ha tanti estimatori. Tra me e “Samu” c’è un bellissimo rapporto e sicuramente faremo tutto il possibile per accontentare le esigenze di entrambi».

Alessandro per concludere, in città circolano diversi nomi e tra questi anche l’ex Riccardo Berti, cosa c’è di vero? «Si, di nomi di giocatori in questo momento ne facciamo molti anche noi come società, ma al momento la possibilità di vedere Berti con la maglia dell’Atlante non esiste».