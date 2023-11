Calcio a 5: l'Atlante Grosseto si prepara alla trasferta di Roma contro l’History 3z

Grosseto: Sabato scorso per l’Atlante Grosseto è arrivata finalmente la prima vittoria di questo Campionato Nazionale di Serie “A2” di calcio a 5, ai danni della formazione marchigiana del Buldog Lucrezia per 8-3, un risultato che la dice lunga sulla buona prestazione dei ragazzi di mister Alessandro Izzo.



Nella prima giornata di questo campionato non facile, i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli hanno incontrato la Dozzese, formazione candidata alla vittoria del campionato, poi durante la settimana, in vista della gara in trasferta contro il Russi, la squadra durante gli allenamenti ha subito due infortuni importanti come quelli dei due stranieri, Mateo e Leandrinho, oltre quello avvenuto dieci giorni prima al pivot Falaschi, ancora fuori, presentandosi in Emilia Romagna con i giocatori contati e tutti italiani e a un minuto dal termine Baluardi e soci stavano vincendo per 2-1, poi negli ultimi sessanta secondi, senza cambi per quasi tutta la partita, sono usciti sconfitti per 3-2 e con la Ternana al Palabombonera dopo aver giocato alla pari e forse anche meglio con gli umbri sono usciti sconfitti.

Questo per dire che i tre punti soli in classifica, per ora, sono frutto di un periodo non fortunato che ora sembra che i vari problemi siano quasi tutti risolti e da ora in avanti dovrebbero arrivare i risultati sperati.

Per parlare della prossima partita a Roma contro l’History 3Z, che verrà giocata alle 18, abbiamo raggiunto telefonicamente il tecnico Alessandro Izzo, febbricitante a casa.

D. Alessandro, dopo la bella vittoria di sabato scorso contro il Lucrezia e sabato prossimo trasferta a Roma, come si presenta questa gara? «Noi a Roma dobbiamo fare assolutamente punti e quindi servirà una prestazione di livello sotto tutti i punti di vista, giocheremo in un bellissimo impianto contro una buona formazione, ma io sono certo di allenare una squadra forte e sono fiducioso. L’arrivo di Zanella ci ha sicuramente dato più consapevolezza nei nostri mezzi, questo è un campionato corto e difficile, così come la classifica, ecco perché fare risultato a Roma sabato è l’unica cosa che conta. La squadra ha iniziato la stagione con molte defezioni, ma adesso i problemi sembrano quasi tutti risolti».

Questi i convocati per la suddetta gara, che avrà inizio alle 18, che si dovranno trovare alle 11,30 al Palabombonera: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Marco Terzini Sezione Aia di Pescara, 2’ arbitro Giuseppe Mansueto Sezione Aia di Treviso; cronometrista Andrea Antagonista Sezione Aia di Roma 2.

Uno sguardo anche al Campionato Nazionale Under 19 dove l’Atlante Grosseto domenica scorsa ha ottenuto un pareggio importante in trasferta contro il Futsal Prato, pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, per quello che i ragazzi grossetani hanno fatto vedere sul parquet e le occasioni avute, ai dirigenti biancorossi. Domenica mattina alle 11 Lessi e soci ricevono al Palabombonera la visita dell’altra formazione laniera e cioè Lenzi Automobili Prato che segue di un punto in classifica la formazione grossetana.

«Domenica mattina arriva a Grosseto il Prato Calcio a 5 e noi dobbiamo farci trovare pronti – ha detto mister Alessandro Izzo -, abbiamo bisogno di fare punti e di non sbagliare più nulla, questa fase della stagione è praticamente identica a quella dello scorso anno. Domenica dovremo essere bravi a difendere e sfruttare le occasioni che ci capiteranno».

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera: Chischi, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Haruta, Kamberi, Scaffai, Allegro, Yasir, Lessi, Imperato.