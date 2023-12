Calcio a 5, l'Atlante Grosseto nelle Marche fa visita al Potenza Picena

Grosseto: Dopo aver osservato il turno di riposo forzato imposto dal calendario, l’Atlante Grosseto sabato prossimo, per la nona partita del girone d’andata del Campionato Nazionale di Serie “A2” di calcio a 5, affronta la trasferta più lunga del campionato (300 km circa), partendo da Grosseto, mar tirreno, per attraversare l’Italia e andare nelle Marche e precisamente a Potenza Picena sul mare adriatico.



Come vedete è una trasferta molto lunga che la Società ha deciso di far partire la squadra il giorno prima venerdì alle 16, facendo anche uno sforzo economico per mettere i giocatori nella condizione migliore.

A tal proposito, per parlare di questa trasferta siamo andati giovedì sera al termine degli allenamenti al Palabombonera per sentire le impressioni di mister Izzo.

Ciao Alessandro – in vista di questa ostica partita, intanto come sta la squadra? «Molto bene, ho tutti i ragazzi a disposizione, meno Falaschi e credo che quella di sabato sarà una bellissima partita, il Potenza è una squadra forte, ma lo siamo anche noi, pertanto cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato importante. I marchigiani credo siano stati costruiti per arrivare molto in alto poiché abbinano i due bravi stranieri ad italiani di grande qualità. Noi fino ad ora abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo “seminato” ma se il verdetto del campo è stato questo lo accettiamo perché evidentemente i difetti sono stati maggiori dei pregi. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, stiamo prendendo gol strani ultimamente, la sorte sicuramente girerà, affronteremo questa gara come tutte le altre ovvero a viso aperto, nelle ultime tre partite abbiamo fornito buone prestazioni e serve trovare continuità».

Questi i convocati per la suddetta partita che avrà inizio alle 15, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 14 di venerdì: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Emilio Viviani, sezione Aia di Nocera Inferiore, 2’ arbitro Giuseppe Crincoli, sezione Aia di Termoli; cronometrista Valentino Galatà, sezione Aia di Perugia.

Passiamo ora a parlare dell’Under 19 che, approfittando della giornata di riposo del campionato, recupera la partita casalinga domenica alle 11 contro l’Arpi Nova, formazione di Campi Bisenzio, rinviata il 5 novembre scorso causa l’alluvione che ha colpito le provincie di Firenze, Prato e Pistoia a cui personalmente invio tutta la mia vicinanza alle famiglie e alle aziende che hanno perso quasi tutto.

Alessandro, in giro non si fa che parlare di questo nuovo corso della tua Under 19, naturalmente in senso positivo, viste le difficoltà che te e con tutta la società avete avuto per allestirla negli ultimi giorni utili prima dell’inizio del campionato! «E' vero, anch'io ho queste notizie che dicono che la squadra stupisce, in realtà a molti ma no al sottoscritto perché ogni giorno vedo dei progressi importanti. Ho trovato dei ragazzi disponibili al sacrificio anche se quasi tutti i giovani nuovi di questa stagione sono al primo anno di calcio a 5 che, oltre al mio lavoro, hanno la fortuna di avere trovato in squadra delle “chiocce” come Lessi, Agnelli e lo spagnolo Yasir. Adesso dobbiamo continuare a vincere e centrare quindi matematicamente la qualificazione alla Coppa Italia, l’Arpi Nova sembra in ripresa totale nonostante non abbia ancora mosso la classifica, nelle due gare ha perso di misura e nella penultima partita ha perso 4-3 contro la capolista, pertanto domenica serve attenzione e non sottovalutare nessun dettaglio».

Questi i convocati che si dovranno trovare al Palabombonera alle 9.30, ricordando che la partita avrà inizio alle 11: Chisci, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Haruta, Kamberi, Scaffai, Marino, Allegro, Yasir, Imperato.