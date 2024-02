Calcio a 5, l'Atlante Grosseto nelle Marche affronterà il Buldog Lucrezia

Grosseto: Nel prossimo turno del Campionato Nazionale di serie “A2” di calcio a 5, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, è atteso dalla trasferta più lunga del campionato e da una partita molto complicata a Pesaro nelle Marche dove è vietato sbagliare e una eventuale sconfitta comprometterebbe di molto la salvezza della formazione di Ivo Jukic dato che i marchigiani attualmente sono ultimi in classifica e l’Atlante è sopra di un solo punto, mentre la terza squadra che ultimamente era in compagnia dei grossetani a 10 punti mercoledì ha vinto la gara proprio contro il Lucrezia ed è salito a quota 13 in compagnia dell’History Roma, che però ha già riposato come il Lucrezia, mentre Prato e Atlante devono ancora riposare, pertanto la situazione per Mateo e soci non è delle migliori.



Sabato scorso nella partita persa immeritatamente contro il forte Bologna, l’Atlante Grosseto, dopo un periodo non bello, si è ritrovato caratterialmente e dal lato del gioco e ha ritrovato anche il sostegno del suo pubblico che lo ha sostenuto tutta la partita che poi, nonostante tutto quello che ha messo in campo mettendo in diverse occasione in crisi i felsinei e a venti secondi dalla fine, sul risultato di 3-3, per un fallo non rilevato dalla coppia arbitrale, secondo i giocatori e dirigenti locali e da tutto il pubblico che hanno protestato a lungo, con le due squadre caricate entrambe da 5 falli e quello eventualmente permetteva ai grossetani la battuta di un tiro libero che, anche se non veniva realizzato, la partita forse sarebbe finiva sul 3-3, invece in quella occasione il Bologna ha segnato il del 4-3 conquistando così i tre punti in palio.

Però la partita giocata dai grossetani è stata comunque di spessore e questo fa ben sperare per la trasferta di sabato a Pesaro.

Il tecnico dell’Atlante Ivo Jukic ha detto che la partita di sabato è, forse, decisiva per la sua squadra e la partita di sabato scorso contro il Bologna ha dato molta fiducia. «Siamo sulla strada giusta – aggiunge Jukic -, anche se ci sono delle cose da migliorare. La cosa più importante è mettere la stessa quantità di energia come sabato scorso».

Ricordiamo che la comitiva biancorossa partirà per le Marche nel pomeriggio di venerdì, vista la distanza kilometrica che c’è da Grosseto a Pesaro Urbino e per preparare al meglio questo incontro molto delicato.

Questi i convocati da mister Jukic per la trasferta contro il Buldog Lucrezia, meno il capitano Gianneschi squalificato per un turno, ricordando che la partita inizierà alle 16: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Liburdi, Zanella, Mateo, El Johari, Falaschi, Imperato, Bellucci, Pannaccione.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Emanuele Roscini sezione Aia di Foligno, 2’ arbitro Michele Bomboletti, sezione Aia di Città di Castello, cronometrista Luca Spadoni, sezione Aia di Ancona.

Per quanto riguarda la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto, dopo il successo per 5-0 di domenica scorsa a Prato, domenica alle 11 il team di Ivo Jukic è impegnato in un turno casalingo al Palabombonera contro la Nuova Comauto Pistoia, fanalino di coda della classifica.

Questi i convocati da mister Jukic per la suddetta partita che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera di Grosseto: Chisci, Gobbini, Bellucci, Kamberi, Yasir, Imperato, Lessi, Nocentini, Allegro, Marino, Haruta, Tammaro.