Atlante Grosseto - Bologna: la trasferta rinviata causa maltempo

Grosseto: Annullata causa maltempo la trasferta in Emilia dell'Atlante Grosseto contro il Bologna.

La notizia è arrivata pochi minuti fa alla società del presidente Iacopo Tonelli.

Il campionato di serie “A2” non è partito con il “piede” giusto per la formazione di mister Alessandro Izzo che dopo aver perso a domicilio la prima partita contro la Dozzese nella settimana a seguire ha perso due giocatori molto importanti per infortunio.