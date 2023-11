Calcio a 5, l'Atlante Grosseto in trasferta incontra il Bologna

Grosseto: Chiaramente questo inizio del campionato di serie “A2” non è partito con il “piede” giusto per la formazione dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli che dopo aver perso a domicilio la prima partita contro la Dozzese, candidata al salto di categoria, nella settimana a seguire ha perso due giocatori molto importanti per infortunio e cioè gli unici due stranieri Mateo e Leandrinho, presentandosi in trasferta contro il Russi con un organico ridotto e nonostante ciò ha perso la partita 3-2 subendo due gol nell’ultimo minuto di gioco effettivo della partita, con un secondo tempo molto sofferto dato che mister Alessandro Izzo aveva solo due cambi a disposizione e alla fine la stanchezza ha preso il sopravvento e poi sabato scorso altra sconfitta contro la Ternana dove i grossetani hanno giocato alla pari per tre quarti di gara.



Ora sabato prossimo alle 17 è alle porte una trasferta complicata i Emilia contro il Bologna e vedremo la reazione dei ragazzi di Mateo e soci e se riusciranno a togliere lo zero dalla classifica generale.

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera per partire alla volta di Bologna: Tamberi, Brunelli, Chischi, Gianneschi, Baluardi, Cipollini, Yasir, Aswell, Mateo, El Johari, Imperato, Lessi, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Federico Boldrini, sezione Aia di Macerata; 2’ arbitro Roberto Acella, sezione Aia di Macerata; cronometrista Francesco Moschella, sezione Aia di Bologna.

La formazione dell’Under 19, dopo la scorsa stagione strepitosa dove i ragazzi di mister Alessandro Izzo sono arrivati alle fasi finali nazionali classificandosi tra le prime cinque squadre in Italia, è tutta in fase di rinnovamento e nonostante ciò dopo aver vinto le prime due partite del campionato, la settimana scorsa hanno subito la prima sconfitta a Pontedera e domenica prossima al Palabombonera ore 11, hanno la possibilità di riabilitarsi ospitando l’Arpi Nova.

Questi i convocati da Alessandro Izzo che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera: Chisci, Yasir, Imperato, Tammaro, Allegro, Scaffai, Gobbini, Lessi, Kamberi, Haruta, Bellucci, Cardone, Agnelli.