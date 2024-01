Calcio a 5, l'Atlante Grosseto in trasferta a Imola. Presto il nome del nuovo allenatore

Grosseto: Domenica prossima nel pomeriggio, il presidente dell’Atlante Grosseto Iacopo Tonelli, annuncerà il nome del nuovo allenatore della Società che prenderà il posto sulla panchina per il dopo Izzo.



Il nuovo tecnico, che sarà il responsabile della squadra militante in serie “A2” e anche dell’Under 19 Nazionale, lunedì sera al Palabombonera dirigerà il suo primo allenamento delle due formazioni.

Il comunicato della società continua affermando che per questo week-end i responsabili delle due squadre saranno rispettivamente il preparatore atletico Nicola Stagnaro, per quanto riguarda la formazione che milita in Serie “A2”, mentre l’Under 19 Nazionale è stata affidata al giocatore della prima squadra Rafik El Johari.

Intanto i prossimi impegni che attendono in questo week-end le formazioni biancorosse: la formazione che milita in Serie “A2” nella prima giornata del girone di ritorno è attesa da una trasferta abbastanza impegnativa in quel di Imola contro la Dozzese, squadra che è al secondo posto della classifica e che punta al salto di categoria, pertanto ci vorrà che l’Atlante Grosseto che sia al meglio della condizione per portare a casa un risultato positivo come a Bologna alcune settimane fa.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il preparatore atletico dell’Atlante Grosseto, il professor Nicola Stagnaro per sapere in questi giorni come si è allenata la squadra in attesa del prossimo allenatore che verrà comunicato ufficialmente domenica pomeriggio. «È stata una settimana particolare – risponde Stagnaro – ma la squadra comunque è rimasta concentrata e si è allenata come sempre, focalizzata sulla partita di sabato prossimo ed è pronta a fare un girone di ritorno importante. Al momento non ci sono grosse problematiche di salute per i ragazzi, il nostro capitano Gianneschi si è allenato regolarmente tutta la settimana, anche se non è al top ed è pronto a rientrare, così come Falaschi che dopo il brutto infortunio che le è capitato in allenamento prima dell’inizio del campionato, ha giocato alcuni minuti sabato scorso ed è a disposizione, mentre è squalificato Medhi».

Questi i convocati dal responsabile Nicola Stagnaro che si dovranno trovare alle 9 al Palabombonera per partire alla volta di Imola per giocare la gara con la Dozzese che avrà inizio alle 16: Brunelli, Tamberi, Chischi, Gianneschi, Baluardi, Falaschi, Lessi, Zanella, Mateo, Liburdi, Imperato, El Johari.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita che avrà inizio alle 16: 1’ arbitro Giuseppe Aumenta, sezione Aia di Sala Consilina, 2’ arbitro Salvatore Impemba, sezione Aia di Battipaglia, cronometrista Aronne Benetti, sezione Aia di Vicenza.

Per quanto riguarda la formazione dell’Under 19, domenica prossima alle 11, sarà impegnata al Palabombonera contro il Fucecchio nella seconda giornata del girone di ritorno, all’andata i biancorossi s’imposero per 9-2, ma quella di domenica mattina sarà sicuramente un’altra partita, pertanto Lessi e soci dovranno cercare di far sua la gara per migliorare la propria classifica e centrare l’obiettivo al termine del campionato dei play-off. In questa occasione sarà assente per squalifica lo spagnolo Yasir

Questi i convocati dal responsabile Rafik El Johari, che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera: Chisci, Agnelli, Imperato, Allegro, Nocentini, Gobbini, Bellucci, Haruta, Tammaro, Jetmir, Marino.