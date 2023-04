Calcio a 5, l'Atlante Grosseto in Emilia affronta il Sant'Agata Bolognese

Grosseto: Dopo la sosta per la festività di Pasqua, riprende il campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a 5, con l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli che viaggia in Emilia per incontrare il Sant’Agata Bolognese, nella partita valida per la 24’ giornata, che avrà inizio alle 15.



La trasferta a Bologna sulla carta, classifica alla mano, non dovrebbe essere temuta più di tanto visti i suoi 19 punti, ma i bolognesi nel girone d’andata si sono comportati molto bene realizzando ben 13 punti contro i 6 del girone di ritorno fino ad oggi, e non ho grosse notizie in merito a cosa possa essere accaduto loro nella seconda parte del campionato, ma comunque le gare in trasferta devono essere prese con le “molle” e il team diretto da Alessandro Izzo, anche se con due assenze importanti come quelle di Mateo e Falaschi fermati dal giudice sportivo per un turno, dovrà fare molta attenzione ai bolognesi, se vogliono continuare a sognare la Serie “A2”.

Ma per parlare della gara in oggetto, ci siamo recati come tutte le settimane il giovedì sera a trovare il tecnico Alessandro Izzo al termine dell’allenamento.

- Ciao Alessandro, innanzitutto come stanno i tuoi ragazzi prima della trasferta a Bologna? «I ragazzi stanno molto bene, a parte i due assenti per squalifica, noi arriviamo a questo incontro con il morale alto dopo le due vittorie consecutive abbastanza nette e vogliamo replicare il girone d’andata ed abbiamo la testa solamente al Sant’Agata. Loro sono una buona formazione, hanno avuto delle difficoltà altrimenti l’avremmo vista tra le prime cinque posizioni, ci sono pochissime partite in grado di segnare il proprio destino e questa è una di quelle. La gara di sabato per noi è tutto e vogliamo fare una grande prestazione».

Questi sono i convocati per la trasferta in Emilia che si dovranno trovare sabato mattina alle 7:30 al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Agnelli, Baluardi, Nil, Gianneschi, Kacper, Jesus, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Giulio Fantino sezione Aia di Savona; 2’ arbitro Stefano Puvia sezione Aia di Carrara; cronometrista Gaudenzio Divona sezione Aia di Bologna.

Under 19

Per quanto riguarda la formazione dell’Atlante Grosseto Under 19, guidata sempre da Alessandro Izzo, fresca vincitrice del Campionato Regionale, in attesa dei play off per accedere alla fase nazionale, domenica prossima con inizio alle 11:00, sarà di scena a Pistoia per l’ultima partita della regular season.

«Ho avuto a disposizione dei ragazzi eccezionali – dice mister Alessandro Izzo - che hanno perso una sola partita in tutto il campionato, e pensare che lo abbiamo fatto senza avere a disposizione per moltissime gare due giocatori che rispondono al nome di Tommaso Lessi e lo spagnolo Didac che nelle gare giocate hanno realizzato in due la bellezza di 40 gol. Ora domenica andiamo a Pistoia in una partita che fondamentalmente non conta nulla ai fini della classifica finale, recuperiamo quantomeno nelle convocazioni Didac e Lessi, e dobbiamo interpretare bene la gara perché sarà un banco di prova per il play-off di domenica 23 aprile quando al Palabombonera arriverà la quarta della classe».

Questi i convocati dal tecnico piombinese per la suddetta gara, che si dovranno trovare alle 7:15 al Palabombonera: Guarducci, Cipollini, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Lessi, Cardone, Didac, Jesus.