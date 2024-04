Calcio a 5, l'Atlante Grosseto batte l'Olimpia Regium e abbandona la coda della classifica

Grosseto: Vittoria importantissima per l'Atlante Grosseto di mister Ivo Jukic che batte con il risultato di 4-3 l'Olimpia Regium.

Colpiti a freddo con Ederson, i biancorossi reagiscono con Baluardi che mette a segno il gol del pareggio con il quale termina il primo tempo.

Nella ripresa al 3' gol di Ruggiero per la squadra emiliana, pareggio dopo nemmeno un minuto di Baluardi e poi ancora Ruggiero al 10'. Il pareggio arriva al 12' con El Johari e al 19' Falaschi porta a casa il gol della vittoria.

Una partita molto combattuta, entrambe le squadre meritavano la vittoria. «Per una volta - ha commentato mister Jukic - la fortuna ha girato anche dalla nostra parte».

Una vittoria importante che permette alla squadra del presidente Jacopo Tonelli di non essere più in ultima posizione. La classifica colloca l'Atlanter Grosseto al penultimo posto. Sabato prossimo, ultima gara di campionato, l'Atlante affronterà proprio il Real Fabbrica di Roma che è ultimo in classifica, e potrebbe essere la partita decisiva per arrivare ai play out.

OLIMPIA REGIUM: Guennounna, Salvador Ederson, Mereu, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Canale, Ruggiero, Sutti, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. Allenatore Adam Parutto.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Bellucci, Chisci, Tamberi, Pannaccione, El Johari, Imperato. Allenatore Ivo Jukic.

MARCATORI: 1′ Ederson, 16′ Baluardi. 3′ st Ruggiero, 5′ st Baluardi, 10′ st Ruggiero, 12′ st El Johari, 19′ st Falaschi.