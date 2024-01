Calcio a 5, l'Atlante Grosseto attende il Russi al Palabombonera

Grosseto: Sabato prossimo l’Atlante Grosseto, del nuovo tecnico, il croato Ivo Jukic, è attesa da una partita interna al Palabombonera di Grosseto contro il Russi molto delicata in chiave play-out, dato che la formazione romagnola sopravanza di un punto a quota 11 i grossetani che di punti ne hanno 10, in compagnia del Prato e con il Buldog Lucrezia ultimo a sei punti.



Pertanto come abbiamo visto la situazione non è delle migliori e il nuovo allenatore, che ha appena conosciuto da pochi giorni tutti i giocatori, ha molto da fare e in modo particolare sono i giocatori che scenderanno in campo che dovranno far pesare e far rispettare l’effetto Palabombonera che lo scorso anno è stato un fortino inespugnabile.

Naturalmente questa stagione è stata e lo è tuttora, molto particolare costellata da molti infortuni che sono capitati fino ad oggi e mettiamoci anche qualche squalifica di troppo e pertanto bisogna che la squadra sin da sabato inizi a far punti, Russi permettendo.

A proposito della prima trasferta della stagione a Russi iniziò il calvario degli infortuni tanto che nella partita del 21 ottobre scorso l’Atlante si recò in Emilia Romagna e fu una partita rocambolesca con molte assenze e nonostante ciò i grossetani stavano vincendo per 2-1 a pochi minuti dal termine e furono prima raggiunti sul 2-2, dopo i gol di Lessi e El Johari e proprio a fil di sirena subì una sfortunata autorete che li condannò alla sconfitta, pertanto ci sarà anche voglia di una rivincita.

Interpellato telefonicamente l’allenatore Ivo Jukic ha affermato che «la partita di sabato prossimo è molto importante vista l’attuale situazione di classifica dobbiamo cercare di far punti in modo particolare tra le mura amiche. Abbiamo Liburdi squalificato e non è poca cosa dato che il pivot nella scorsa stagione ha realizzato la bellezza di 26 gol, e molto probabilmente anche qualche altro giocatore importante della rosa possa dare forfait e conto molto su tutti gli altri e che ognuno di loro che andrà in campo dovrà dare il massimo. Ho avuto poco tempo di conoscere tutta la squadra, ma ho visto tutti i ragazzi motivati e pronti a fare una partita di grande livello».

Il neo tecnico croato Jukic ha convocato per sabato prossimo alle 11:45 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo, i seguenti giocatori: Brunelli, Chisci, Lessi, Imperato, Falaschi, Cipollini, Zanella, Mateo, Gianneschi, El Johari, Medi, Baluardi.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Mirel Iordache, sezione Aia di Vasto, 2’ arbitro Alessandro Soligo, sezione Aia di Castelfranco Veneto, cronometrista Lorenzo Giuseppe Reali, sezione Aia di Piombino.

Anche la formazione dell’Under 19, allenata sempre da Ivo Jukic, ha un turno casalingo domenica mattina alle 11 contro il Futsal Pontedera, attualmente al secondo posto della classifica e sopra di tre punti da Lessi e soci. Pertanto anche questa partita ha un valore fondamentale per l’Under 19 dell’Atlante Grosseto per la conquista delle prime quattro posizioni valide per centrare i play-off.