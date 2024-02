Calcio a 5, Atlante sfortunata subisce contro il Bologna

Grosseto: Ancora una sconfitta per l'Atlante Grosseto di fronte al fortissimo Bologna, ma è solo il risultato a sfavore dei biancorossi perché in campo si è rivista una squadra alla vecchia maniera, vogliosa di vincere, in vantaggio per ben due volte, che ha fallito qualche occasione; una partita che gli avversari non volevano assolutamente perdere.



Al termine della partita sette cartellini gialli e due rossi per il Bologna, e questo la dice lunga sulla cattiveria agonistica degli ospiti. A pochi minuti dal termine l'Atlante subisce, ingiustamente, il gol del 4-3 che decreterà la vittoria degli avversari. Proteste della panchina e del pubblico per una rete che era uscita dalla porta ma non segnalata dall'arbitro.

Un grande Atlante, che lascia ben sperare, nonostante la posizione in classifica, per le prossime partite. Questa è l'Atlante di oggi, quella dei tempi migliori.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Imperato. Allenatore Ivo Jukic.

BOLOGNA FC: Paciaroni, Signorini, Joao, De Vecchis, Pritoni, Sander, Rafael, Hassane, Ansaloni, Radesco, Anselmo, Cavina. Allenatore Alberto Carobbi.

ARBITRI: AngeloTasca di Treviso e Danilo Ianese di Belluno; cronometrista Giuseppe Mansueto di Treviso.

MARCATORI: 3′ Liburdi, 9′ Zanella, 11′ Cavina. 1′ st Joao, 10′ st Falaschi, 13′ st Ansaloni, 20′ st Ansaloni.

NOTE: espulsi Gianneschi, Joao e Hassane. Ammoniti Zanella, Liburdi, El Johari, Radesco, Cavina.