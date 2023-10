Calcio a 5, Atlante Grosseto sconfitta in casa dalla Ternana

Grosseto: Ancora una sconfitta per l'Atlante Grosseto battuta al Palabombonera dalla Ternana con il risultato di 2-5.



La terza di campionato non è stata una partita positiva per il team di mister Izzo. Varie occasioni perse per i biancorossi, tante parate per gli avversari. La squadra parte bene con rete di Liburdi dopo solo 1 minuto di gioco, ma subito raggiunto da gol di Da Costa. Una dietro l'altra le reti che si susseguono portano la squadra ospite alla vittoria.



ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, El Johari, Lessi, Baluardi, Poggiaroni, Gianneschi, Liburdi, Mateo, Ashweel, Tamberi, Imperato. Allenatore Alessandro Izzo.

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Persicheti, Da Costa, Romagnoli, Corpetti, De Michelis, Mingioni, Vives, Capotosti, Mariani, Venarubea, Amadori. Allenatore Federico Pellegri.

ARBITRI: Andrea Oggiano sez. AIA di Olbia, Andrea Dessi sez. AIA di Oristano; cronometrista Eugenio Cipolla sez. AIA di Roma 1.

MARCATORI: 1′ Liburdi. 2′ Da Costa, 7′ De Michelis. 8′ st Da Costa, 11′ st Vives, 14′ st Vives, 16′ st Lessi.

NOTE: ammoniti Romagnoli, Corpetti, Brunelli.