Calcio a 5: Atlante Grosseto sbanca il Bologna

Grosseto: Grossa impresa per l'Atlante Grosseto che riesce a sbancare Bologna infliggendo la prima sconfitta della stagione. Un Atlante perfetto che, grazie al gol di El Johari al 18' del primo tempo e il raddoppio di Zanella al 14' della ripresa, scala la classifica posizionandosi a 9 punti.

Qualche errore per i biancorossi, una clamorosa traversa e un palo per Zanella, e un finale movimentato con i padroni di casa in inferiorità numerica per l'espulsione di Ansaloni al 16' del secondo tempo, ma davvero una grande impresa. Un plauso su tutti al portiere Tamberi, titolare dall'inizio della partita, vero protagonista della gara.

BOLOGNA: Paciaroni, Spadoni, Signorini, Guandeline, De Vecchis, Pritoni, Oliveira, Badahi, Ansaloni, Cavina, Radesco, Anselmo. Allenatore Alberto Carobbi.



ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Mateo, Chisci, Brunelli, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato, Bounar. Allenatore Alessandro Izzo.

MARCATORI: 18′ El Johari, 14′ st Zanella.

NOTE: espulso al 16′ st Ansaloni.