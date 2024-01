Calcio a 5: Atlante Grosseto perde lo scontro casalingo con il Russi

Grosseto: Sconfitta casalinga dell'Atlante Grosseto, per l’esordio al Palabombonera del neo allenatore Ivo Jukic, che incassa un 6-1 secco del Russi.



Forse nessuno si aspettava questa brutta sconfitta dei biancorossi. Dopo un primo tempo accettabile, con gli ospiti che comunque si sono fatti preferire, la ripresa è iniziata nel verso giusto per l'Atlante data l'espulsione di Bolotti per doppia ammonizione. La squadra non ha però approfittato della superiorità numerica, e non ha fatto neanche un tiro in porta.

Una squadra, il Russi, nettamente superiore all'Atlante quella vista in tale occasione; una giornata negativa sotto tutti i punti di vista per i biancorossi; un inizio sicuramente nel modo peggiore per il tecnico croato Ivo Jukic.

Doveva essere una partita casalinga da vincere in ogni modo, così non è andata ed è terminata con un pesante 6-1 in favore del Russi.

Sabato prossimo all'orizzonte la trasferta contro la prima della classe, l'Unicusano Ternana.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Mahdi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Lessi, El Johari, Cipollini, Imperato, Chisci. Allenatore Ivo Jukic.

RUSSI: Masetti, Spadoni, Bruno, Navarro, Bolotti, Curioli, Bonetti, Zamboni, Michelacci, Cianciulli, Fenati, Beltrami. Allenatore Simone Bottaccini.

ARBITRI: Mirel Ordache Sez. Aia di Vasto, Crista Sez. Aia di Albano Laziale; cronometrista Giuseppe Reali di Piombino.

MARCATORI: 8′ Spadoni, 13′ Michelacci, 18′ El Johari. 4′ st Cianciulli, 5′ st Michelacci, 17′ st Spadoni, 18′ st Spadoni.