Calcio a 5, arriva il Balca Poggese e l'Atlante torna a vincere

Grosseto: Partita che era facile sulla carta quella dell'Atlante Grosseto contro il Balca Poggese, ma che in campo facile non è stata nonostante il risultato finale di 7-3 a favore dei biancorossi abbia confermato la superiorità dei ragazzi di Izzo.



Subito il vantaggio al 10' con Ferrante, gli avversari hanno fatto soffrire l'Atlante per tutto il primo tempo. Quando poi la squadra si è "risvegliata" ha messo a segno tre gol in pochi minuti con Baluardi al 17' e doppietta di Rodrigo al 18' e al 19', e chiudendo così il primo tempo sul 3-1.

Nella ripresa numeri di gran classe per l'Atlante Grosseto che porta a casa una vittoria meritatissima. Subito il rete Mateo dopo appena un minuto di gioco, e poi ancora Rodrigo al 7' e al 13' Galeota; Simone al 14' tenta di accorciare le distanze ma Nil insacca ancora per l'Atlante al 18'. Allo scadere del tempo, al 19', segna Di Mauro per il Balca Poggese ma non basta e la partita termina sul 7-3 per i biancorossi.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Cardone, Tamberi, Kacper. Allenatore Alessandro Izzo.

BALCA POGGESE: Di Bitonto, Fusca, Fadiga, Maizi, Conti, Simone, Pozzi, Di Mauro, Caccavale, Fogli, Ferrante. Allenatore Velimir Andrejic.

ARBITRI: Simone Martini sez. Aia di Empoli; Davide Delgadillo sez. Aia di Pontedera; cronometrista Riccardo Muto sez. Aia di Grosseto.

MARCATORI: 10′ Ferrante, 17′ Baluardi, 18′ Rodrigo, 19′ Rodrigo. 1′ st Mateo, 7′ st Rodrigo, 13′ st Galeota, 14′ st Simone, 18′ st Nil, 19′ st Di Mauro.