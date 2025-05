Sport Calcio 3^ categoria: Alta Maremma in festa: battuta 2-0 l'Aurora Pitigliano, è promozione in Seconda Categoria 11 maggio 2025

Scansano: L'Alta Maremma conquista con pieno merito la promozione in Seconda Categoria toscana, battendo per 2-0 l'Aurora Pitigliano nella finale playoff di Terza Categoria, disputata oggi pomeriggio alle ore 16 sul campo neutro di Scansano. Una partita intensa e combattuta, in cui la posta in palio era altissima. L'Aurora Pitigliano è partita forte, sfiorando il vantaggio con una conclusione dalla distanza che ha trovato pronto il portiere dell'Alta Maremma. Ma col passare dei minuti, la squadra allenata da Nello Franchi ha preso in mano il gioco, sbloccando il risultato al 40' con Mangiaracina. A inizio ripresa, al 55' minuto, è arrivato il raddoppio firmato da Chiaramonte, che ha messo al sicuro il risultato e spalancato le porte della promozione.



