Cronaca Cacciatore cade in un canalone, soccorso e portato in ospedale. E' grave 2 ottobre 2023

2 ottobre 2023

Redazione

Massa Marittima: Intervento del 118 alle 23:30 della notte scorsa in una zona boschiva in località Pian dei Mucini, nel comune di Massa Marittima per soccorso a persona. Un cacciatore, 39 anni, era caduto in un canalone, un dirupo dell’altezza di circa 10 metri, rimanendo infortunato. E' stato soccorso dal personale del distaccamento VVF di Follonica, in collaborazione con personale sanitario e cacciatori del posto, portato in codice 3 alle Scotte di Siena con Elisoccorso Pegaso 2. Particolarmente difficoltose le operazioni di recupero del ferito, a causa della zona impervia e delle condizioni del terreno che hanno richiesto l’utilizzo di tecniche SAF (speleo alpino fluviale) per permettere di issare la barella spinale cui era stato assicurato l’uomo dal personale medico, fino al punto di prelievo dell'elisoccorso, che distava circa 1 km dal punto di ritrovamento.



Sul posto anche ambulanza Infermieristica della Misericordia di Massa Marittima, e carabinieri.



