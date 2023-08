Cronaca Cade di bicicletta, 50enne in ospedale 17 agosto 2023

17 agosto 2023 367

367 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Intervento del 118 a Punta Ala per caduta di bicicletta. Un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice 2 all'Ospedale di Grosseto. Sul posto automedica di Follonica, Croce rossa Castiglione della Pescaia. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Cade di bicicletta, 50enne in ospedale Cade di bicicletta, 50enne in ospedale 2023-08-17T13:54:00+02:00 42 it Cade di bicicletta, 50enne in ospedale PT1M /media/images/CRI-ambulanza.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-ambulanza.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Thu, 17 Aug 2023 13:54:00 GMT