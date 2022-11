Cronaca Cade da un olivo. Portato in Ospedale con Pegaso 3 novembre 2022

Gavorrano: A Gavorrano un uomo è caduto da un olivo, un volo da una altezza di circa 3 metri. E' accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15:30, durante la raccolta delle olive in campagna. E' stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale di Grosseto, a seguito dei traumi riportati. Le condizioni dell'uomo non destano comunque preoccupazioni. Sul posto anche la Misericordia di Follonica.





