Caccia alla 500 scomparsa, il gioco online del Fiat 500 Club Italia

Il Fiat 500 Club Italia lancia il nuovo gioco online dedicato ai ragazzi: un viaggio interattivo nella storia della mitica Cinquecento

Roma: Il Fiat 500 Club Italia è orgoglioso di annunciare il lancio di un innovativo gioco online educativo pensato per i più giovani, con l’obiettivo di avvicinarli alla storia e alla cultura della leggendaria Fiat 500 e del Club che ne promuove i valori storici e culturali.

Il gioco, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale del Fiat 500 Club Italia, propone un’esperienza interattiva e coinvolgente, dove i ragazzi possono imparare divertendosi. Attraverso quiz, missioni, curiosità e sfide, i partecipanti scopriranno il mondo delle 500 storiche, le tappe fondamentali della loro evoluzione e il ruolo del Fiat 500 Club Italia nella valorizzazione di questo patrimonio automobilistico.

«Con questo progetto vogliamo trasmettere ai più giovani la passione per la Fiat 500 e far conoscere il nostro impegno nella tutela della sua storia», ha dichiarato il presidente Maurizio Giraldi, «È un modo moderno e divertente per educare, coinvolgere e creare un ponte tra le generazioni.».

L’attenzione ai giovani è un importante tassello della vita associativa del Club, come dimostra il noto evento “Crescere Sicuri”, al quale partecipano circa 1000 bambini e ragazzi e che vede il Museo Multimediale della Fiat 500 Dante Giacosa di Garlenda protagonista per una intera settimana ogni primavera; molte sono anche le iniziative dedicate alle scuole e ai bambini in tutta Italia grazie al coinvolgimento dei 200 Coordinamenti locali. Recentemente, inoltre, è stato istituito un Gruppo Giovani #500GG, composto da figli dei soci del Fiat 500 Club Italia e giovanissimi iscritti che organizzano incontri ed eventi che li coinvolgono direttamente.

Tornando al gioco, questo è stato studiato per bambini e ragazzi utilizzando tecnologie didattiche e ludiche di ultima generazione, ed è accessibile da qualsiasi dispositivo. Un’iniziativa che unisce cultura, tecnologia e passione.

Per maggiori informazioni e per iniziare a giocare

https://www.500clubitalia.it/sezione-ragazzi/