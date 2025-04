Caccia al tesoro per le strade del centro di Orbetello

In occasione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare, appuntamento domenica 4 maggio

Orbetello: In occasione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare, la zona-distretto Colline dell'Albegna con il patrocinio del Comune di Orbetello, ha organizzato una caccia al tesoro per le vie del centro storico del paese. L’iniziativa si svolgerà domenica 4 maggio, la partecipazione è aperta a tutti e non necessita di alcuna prenotazione. È sufficiente presentarsi alle ore 10 in piazza del Plebiscito, l’arrivo è situato alla Cooperativa I Pescatori, in via Giacomo Leopardi n° 9.

L'evento rappresenta un'occasione per sensibilizzare, informare e coinvolgere la comunità locale sul tema dell'affidamento familiare, attraverso la realizzazione di giochi ed attività ludiche. Una modalità creativa e coinvolgente per favorire la conoscenza di tale istituto, anche ad un pubblico più giovane in un contesto informale. L'affidamento familiare si fonda sul principio dell'accoglienza e rappresenta un intervento temporaneo, che mira a garantire il benessere del bambino, tutelando nel contempo la possibilità di una futura reintegrazione nella famiglia di origine, qualora le condizioni lo permettano.