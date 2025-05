Attualità “Cabaret per Irene”: una serata di solidarietà promossa dai Lions della Zona M 16 maggio 2025

I Lions Club della Zona M della provincia di Grosseto – Lions Club Alta Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm e Lions Club Orbetello – si uniscono per un grande gesto di solidarietà. Grosseto: Lunedì 20 maggio, alle ore 21:00, presso il Teatro Industri di Grosseto, andrà in scena la rappresentazione teatrale “Cabaret per Irene”, a cura della compagnia di Fabio Cicaloni. Una serata all’insegna del sorriso e della generosità, dedicata a Irene, una giovane donna colpita da un grave shock settico che ha comportato l’amputazione degli arti. Oltre al dramma fisico e personale, Irene è anche mamma di un bambino di sette anni. La sua storia ha commosso l’intera comunità e ha già suscitato una straordinaria gara di solidarietà. Anche i Lions della Zona M vogliono fare la loro parte: il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere Irene, affinché possa affrontare il futuro con dignità, serenità e con gli strumenti necessari per crescere suo figlio. L’ingresso è a offerta libera. "Invitiamo tutti a partecipare - ricordano gli organizzatori - sarà un’occasione per ridere, riflettere e, soprattutto, fare del bene. Un gesto di cuore vale più di mille parole. Vi aspettiamo".

