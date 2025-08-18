Cabaret e stand-up comedy a Principina a mare

Grosseto: Mercoledì 20 agosto il calendario Eventi Estate 2025 della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare propone un appuntamento con il cabaret e la stand-up comedy.

A Principina a mare in via delle Meduse sarà di scena il comico toscano Massimiliano “Max” Galligani, con il monologo “Vita”.

L’attore pratese presenta così il suo lavoro: "Mi chiamo Massimiliano Galligani, sono nato sulle colline di Prato, faccio il comico e il fabbro, di solito non contemporaneamente. Forse mi avete visto in trasmissioni tv come “Mai dire lunedì”, “Scorie”, “Central Station”, “Zelig”, oppure su internet a battere il ferro in un’officina. Nella vita ho incontrato personaggi unici, come Virzì, Avellino, Pompucci, Monni, Benigni e tanti altri, ma oggi vi parlerò di me (e di qualche altro disgraziato). "Vita" è tutto qua: uno spettacolo sincero e scanzonato, confidenze con il pubblico, amarezze e risate. Cos’altro volete dalla vita?”.

Massimiliano è uno fra i più apprezzati esponenti della nuova generazione di comici toscani: Leonardo Pieraccioni, dopo averlo visto a teatro interpretare sette diversi personaggi in 90 minuti, lo ha scelto come co-protagonista del suo ultimo film "Pare parecchio Parigi”. Lo scorso anno Galligani è stato nel cast della trasmissione comica "Mad in Italy", in onda in prima serata il lunedì su Rai Due.

L'appuntamento sotto i pini dello spazio scenico di via delle Meduse di Principina a mare è alle 21.30; l’ingresso è libero.

Il calendario Eventi Estate di Marina di Grosseto e Principina a mare è a cura della Pro Loco con la collaborazione del Comune di Grosseto e di tanti operatori economici del territorio.

Info su: www.rivieradellamaremma.it e sui Social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare.



