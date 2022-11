C5 Under19, l’Atlante combatte, ma alla fine soccombe contro Fucecchio

Il match clou della quarta giornata dell’under 19 nazionale è andato alla capolista Fucecchio al termine di una partita molto combattuta e spigolosa che ha avuto la meglio sull’Atlante Grosseto



Grosseto: C’era molta attesa a Grosseto per l’incontro clou della quarta giornata del campionato nazionale “ Under 19”, tra la capolista Vigor Fucecchio, a punteggio pieno, e l’Atlante Grosseto, che seguiva a due sole lunghezze dai fiorentini, entrambe le formazioni erano imbattute.

Nel primo tempo le due squadre si sono affrontate a viso aperto e i molti spettatori presenti si sono divertiti nel vedere le ottime giocate delle due formazioni ed a passare meritatamente in vantaggio al terzo minuto, sono stati i ragazzi di mister Alessandro Izzo, con il capitano Cipollini, al termine di una bella azione manovrata, ma non c’è di tempo di rifiatare che gli ospiti rispondono subito e al quinto minuto pareggiano con Minneci, ma poco più tardi e precisamente al sesto minuto, l’azione che ha deciso in poche parole la partita: era il sesto minuto e il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore per un fallo di mano in area di un giocatore locale e dal dischetto Montalbano realizzava non dando scampo all’ottimo Guarducci.

Per quello che abbiamo visto l’Atlante non meritava di terminare il primo tempo in svantaggio, avendo avuto molte occasioni per segnare, ha colpito una traversa con Lessi e reclamato anche un penalty, secondo loro molto evidente. Nella ripresa i grossetani sono rientrati sul parquet e hanno dominato tutti e venti i minuti, con gli ospiti ad agire solo di rimessa, ma vuoi alcune parate importanti di Mirdita, complimenti un 2005 di sicuro avvenire, oltre ad alcune conclusioni fallite dai locali in modo banale, oltre naturalmente alla prova collettiva del Fucecchio, anche fisicamente, i locali non sono riusciti a a trovare il pari, anzi, a pochi minuti dal termine Settesoldi in contropiede realizzava il gol dell’1-3 che metteva fine all’ostilità.

Al termine una costatazione, giocatori dell’Atlante Grosseto demoralizzati per il risultato, mentre tutta la società si lamentava contro il direttore di gara, non andando oltre con le proteste del tutto normali, che, secondo loro, aveva falsato con alcune decisioni molto dubbie. Da rilevare che, dopo il brutto infortunio subito a Parto alla prima di campionato, Tommaso Lessi (nella foto) è ritornato tra i convocati che, pur non in perfette condizioni fisiche ha dato il suo apporto, anche se non abbiamo visto il miglior Lessi al rientro, dato che il piombinese è una ragazzo molto promettente e Alessandro Izzo lo aspetterà e sicuramente e darà il suo apporto alla squadra come lo ha dato lo scorso anno dando anche il suo contributo alla prima squadra, lui che è un classe 2004.

Questo il tabellino della partita: Altante Grosseto-Vigor Fucecchio, 1-3.

Atlante Grosseto: Guarducci, Morante, Agnelli, Kacper, Cipollini, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Lessi, Galeota, Ghelardini, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo.

Vigor Fucecchio: Mirdita, Nelli, Pellegrini, Dika, Minneci, Qevani, Montalbano, Montanelli, Novi, Settesoldi. Allenatore, Marco Poli. Arbitro, Simone Varli, di Pisa, cronometrista, Riccardo Muto di Grosseto. Marcatori; al 3’ Cipollini, al 5’ Minneci, al 6’ Montalbano (rigore).