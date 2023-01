C5. L’under 19 dell’Atlante Grosseto a passo di carica batte il Pontedera

Tripletta dello spagnolo Didac, attuale capocannoniere del campionato con 17 reti.



Grosseto: Continua la marcia inarrestabile dell’Under 19 Nazionale dell’Atlante Grosseto di mister Alessandro Izzo che passa sul temibile campo del Pontedera per 6-3, nella partita valida come prima giornata del girone di ritorno, del Campionato Nazionale Under 19, girone “H”, con due gol di Lessi, una tripletta di Didac, capocannoniere del campionato con 17 reti, ed un gol di capitan Cipollini.

Ho scritto temibile campo del Pontedera, perché oltre il valore della squadra, l’impianto ha una dimensione ridotta, naturalmente ai limiti del regolamento, 16 x 32, e per una formazione abituata a giocare e cercare sempre di imporre il proprio gioco sicuramente non è l’ideale e poi il pubblico locale, un centinaio di persone con tamburi, trombette, ecc. ecc. e questo è un plauso per i sostenitori locali, che in un ambiente piccolo molto vicino ai giocatori, hanno sostenuto fino al termine i propri ragazzi, cosa che purtroppo manca ai ragazzi grossetani abituati a giocare sempre le gare interne tra pochi intimi.

Detto questo, ma era doveroso, con questo nuovo successo i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli hanno inanellato l’ottava vittoria di questo campionato, la sesta consecutiva, oltre alle due vittorie ottenute in Coppa Italia ai danni prima del Pontedera e successivamente contro il Futsal Prato e restano al comando della classifica con 28 punti, in coabitazione della Vigor Fucecchio, avendo anche il miglior attacco e miglior difesa del torneo.

Due parole sullo svolgimento della gara, partono subito bene Agnelli e soci che al 2’ minuto Lessi porta in vantaggio i suoi, seguito a breve distanza da Cipollini, poco dopo accorcia le distanze il Pontedera con Soma, Didac allunga nuovamente e i locali riescono a portarsi in parità con una doppietta di Salvadori e il primo tempo si chiude sul 4-3 per l’Atlante grazie al gol di Lessi. Nella ripresa i grossetani controllano gli avversari cercando di non subire gol ed agire di rimessa e riescono nell’intento di non subire altri gol e anzi, metterne a segno due, grazie al capocannoniere Didac che realizza una doppietta.

Al termine abbiamo contattato telefonicamente mister Alessandro Izzo, che fa i complimenti ai suoi ragazzi, dato che hanno eseguito alla perfezione le direttive di come comportarsi in campo, cioè non essere belli come spesso gli accade, ma su un campo di queste dimensioni bisognava pensare solo al risultato e così è stato. Voci di corridoio dicono che è la prima volta che il tifo a Pontedera è stato così presente e numeroso, questo forse, perché arrivava la capolista, e nello stesso tempo vuol dire che la società Atlante Grosseto è rispettata, temuta e questo la dice lunga sulla forza della squadra che è sempre di più una realtà anche a livello regionale e non solo e grazie anche al lavoro di qualità effettuato dai tecnici e da tutta la società a tutti livelli. Ancora una volta complimenti a tutta la squadra era difficile vincere qui, e con questo sacrificio, abnegazione e con questo cuore possiamo raggiungere obiettivi importanti. Ora domenica prossima 22 gennaio l’Under 19 è attesa dalla fase Nazionale della Coppa Italia, infatti l’Atlante Grosseto giocherà a Roma la gara di andata contro la Lazio e domenica 29 a Grosseto il ritorno.

Questo il tabellino della partita; Pontedera-Atlante Grosseto 3-6.

Pontedera; Perretti, Mazzei, Dragaj, Galli, Sardi, Salvadori, Rovini, Cerri, Soma, Davini, Zanaboni. Allenatore, Mario Piludu.

Atlante; Guarducci, Bindi, Serghej, Agnelli, Kacper, Cipollini, Poggiaroni, Jesus, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo.

Arbitro, Davide Delgadillo, sezione Aia Pontedera, cronometrista, Antonio Maglio, sezione Aia di Pistoia. Marcatori in ordine cronologico; Lessi, Cipollini, Soma, Didac, Salvadori, Salvadori, Lessi, Didac, Didac.