C5. Buon test dell’Atlante Grosseto contro la Lazio

I romani sono una formazione di serie “a 2”.



Grosseto: Ottimo test dell’Atlante Grosseto ieri pomeriggio al Palabombonera contro la forte formazione romana della Lazio che milita in Serie “A2”, con buoni propositi di essere protagonista nel prossimo campionato nazionale. Nelle fila dei grossetani ha fatto il suo debutto anche il brasiliano Rodrigo Da Silva, un forte laterale arrivato appena lunedì scorso a Grosseto e visto all’opera contro i biancocelesti laziali ha fatto vedere di essere bene impostato e di essere una buona pedina nello scacchiere di mister Alessandro Izzo. (nella foto con Franco Ciardi) Ricordiamo che gli stranieri che possono giocare nel campionato di Serie “B2” sono due, gli spagnoli Mateo e Nil, ma il brasiliano Da Silva è un giocatore formato italiano.



Tornando all’allenamento congiunto contro la Lazio, abbiamo assistito ad una partita molto vivace con due ottime squadre in un ottimo momento, nonostante mancano sempre 25 giorni all’inizio del campionato: nel primo tempo si è fatta preferire la Lazio che si è imposta per 2-0, con il secondo gol arrivato proprio negli ultimi secondi di gara, mentre nella ripresa l’Atlante Grosseto ha fatto veder le cose migliori, ha accorciato le distanze con il bomber Liburdi e fallito anche alcune palle gol. Comunque un test molto positivo per entrambe le formazioni e i grossetani sabato prossimo iniziano le gare che contano, anche se il campionato inizierà sabato primo ottobre, dato che sono attesi dalla trasferta contro la Sangiovannese, con inizio alle 18, nella partita valida per la Coppa di Guerini, Divisione.

Queste le formazioni: ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Gianneschi, Baluardi, Da Silva, Mateo, Nil, Falaschi, Liburdi, Pierro, Lessi, Cipollini, Tamberi, Guarducci. Allenatore, Alessandro Izzo

LAZIO: Tarenzi, Scalambretti, Lupi, Pezzin, Chilelli, Guerini, Filipponi, Nikao, Dominguez, Dell’Ariccia, Anzini e Ferrazza. Allenatore Matteo Fiorentini. Marcatori: Chilelli, Dominguez, Liburdi.