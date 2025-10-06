C.P. Grosseto travolgente: 6-1 allo Startit Prato nel debutto di Coppa Italia

Tripletta di Giabbani e doppietta di Montomoli firmano il successo biancorosso; vittoria netta anche per l’Under 15 A (10-0 al Sarzana), sconfitta invece per l’Under 15 B contro il Prato (2-5).

Grosseto: Il quintetto di serie B del C.P. Grosseto (foto cover) batte anche lo Startit Prato, nel debutto interno nella coppa Italia di serie B (6-1 il finale) e fa un passo avanti verso il secondo turno della competizione di inizio stagione. Un successo netto, maturato praticamente nel finale di primo tempo con una tripletta di Giabbani e consolidato nella seconda frazione con la doppietta di Montomoli e il gol di Cardi.

Il Circolo Pattinatori Grosseto per questo secondo impegno di Coppa Italia (il prossimo è previsto per il 25 ottobre a Prato) ha sicuramente beneficiato di due innesti di esperienza come Mattia Giabbani, uno dei dieci giocatori della compagine di A1, e Alessandro Bardini, un atleta di talento che ama questo sport e compatibilmente con gli impegni cerca di dare una mano alla sua società.

Il duello di domenica pomeriggio tra i ragazzi di Massimo Mariotti (ha guidato tutte le formazioni bianco rosse che sono scese in campo nel weekend, a causa dell'assenza di Marco Zanobi) e il Prato si è animato negli ultimi cinque minuti di gioco, dopo che le uniche note della prima frazione sono stati i cartellini blu ad Emanuele perfetti e a Lorenzo Capuano. Mattia Giabbani, che era già andato a segno contro il prato durante il trofeo Mario Parri il 26 settembre, con la prima squadra, ha iniziato il suo show portando in vantaggio i biancorossi al 21º minuto, prima di andare a segno altre due volte nel giro di 14 secondi, Durante l'ultimo giro di orologio del primo tempo.

Non succede praticamente niente nella prima metà della ripresa (Bardini rimedia un blu, ma senza effetti). Al 17’ l’arbitro Cardelli mostra il cartellino rosso al mister pratese Enrico Bernardini. Quarantacinque secondi dopo il Grosseto cala il poker con Samuele Cardi. L’uno-due di Pier Francesco Montomoli nel giro di 35 secondi fa volare il Grosseto sul 6-0 e solo Mugnai riesce a far capitolare Luca Peruzzi Squarcia prima della fine della gara, visto che ipnotizza anche il rigore di Poli a 30 secondi dalla fine.

Serie B, C.P. Grosseto-Startit Prato 6-1

C.P. GROSSETO: Peruzzi Squarcia; Giusti, Civitarese. Montomoli, Bardini, Cardi, Muntean, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

STARTIT PRATO: Francesco Vespi, Lorenzo Capuano,Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Alberto Capuano, Poli. All. Enrico Bernardini.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

RETI: nel p.t. 20’09 Giabbani, 24’18 Giabbani, 24’32 Giabbani; nel s.t. 16’48 Cardi, 20’37 Montomoli, 21’12 Montomoli, 21’19 Mugnai

Netta vittoria anche per l’Under 15 A (10-0 al Sarzana)





Inizia con un roboante 10-0 il cammino della formazione under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto A, vittorioso sulla pista amica di via Mercurio sul Sarzana B. I biancorossi hanno dimostrato per tutto il match la loro superiorità nei confronti del quintetto ligure, che è andato al riposo sotto 5-0. Una prova di carattere per i grossetani, partiti con l’obiettivo di conquistare uno dei primi posti dell’impegnativo girone a dodici squadre.

In bella evidenza Tonini e Alex Convertiti, autori di una tripletta, ma tutto il gruppo ha confermato di essere avanti nella preparazione.

Under 15, Grosseto A-Sarzana B 10-0 (p.t. 5-0)

GROSSETO A: Conti; Tonini (3), Boni (1), Alexander Convertiti Mann (3), Edward Convertiti Mann (1), Sensi (2). All. Massimo Mariotti.

SARZANA B: Acanfora; Gabelloni, Bologna, Bissola, Bugliani, Boccardi, Raiteri. All. Nik Piccini.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli. Sconfitta invece per l’Under 15 B contro il Prato (2-5)

Sconfitta casalinga per la formazione B degli under 15, che si è arresa per 5-2 contro lo Startit Prato, al termine di un confronto comunque ben giocato. Bordan (autore di una doppietta) ha portato in vantaggio il Circolo Pattinatori, ma i lanieri negli ultimi 10 minuti della prima frazione hanno trovato le quattro reti che hanno cambiato il volto all’incontro.