"C'era una volta il buon Natale": a QB la fiaba di Mario Fraschetti illustrata da Chiara Di Vivona

Grosseto: Tempo di fiabe alla libreria QB in piazza della Palma a Grosseto. Domani, martedì 12 dicembre alle 18, presentazione del libro “C’era una volta il Buon Natale” di Mario Fraschetti con le illustrazioni di Chiara Di Vivona.



La fiaba si svolge a Slavattegat, un lontano villaggio nella natura incontaminata di una foresta nel nord, i cui abitanti, insieme a gnomi, elfi e folletti, come tutti gli anni, sono indaffarati nella preparazione della festa in occasione del Natale che richiama anche tanta gente dai villaggi vicini. Ma due loschi figuri tentano per proprio vantaggio, di rovinare l’armonia della festa sequestrando lo spirito del Buon Natale, mettendo a rischio i sentimenti di amicizia e solidarietà che ancora regnano in quel villaggio. Una fiaba che invita i lettori al recupero del valore umano di una antica e affascinante ricorrenza magica e rituale che oggi è sempre più sinonimo di consumismo. Questo testo tiene conto delle differenze religiose e non allude a nessun culto.