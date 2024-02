“C’era una volta Capalbio”: al via la seconda iniziativa di “LeggiAMO, per piacere!”

Cinque incontri formativi, rivolti alla quinta elementare di Capalbio e alle classi delle scuole medie di Capalbio Scalo, che prepareranno gli studenti al concorso di scrittura



Capalbio: Proseguono le iniziative di “LeggiAMO, per piacere!” nel territorio di Capalbio. Dopo “Biblioteca libera tutti”, il servizio gratuito di letture, laboratori e approfondimenti dedicato ai bambini e ai ragazzi, a partire dal 27 febbraio comincerà “C’era una volta Capalbio”, il concorso di scrittura dedicato agli studenti della classe quinta di Capalbio capoluogo e delle scuole medie di Capalbio Scalo.

“Continuano con grande entusiasmo – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega Politiche giovanili – le iniziative legate alla promozione della lettura e della scrittura. Come amministrazione ringraziamo tutti coloro che collaborano alla riuscita dei vari appuntamenti, in particolar modo la biblioteca La Piccola e la direttrice Enrica Continenza per la preziosa professionalità che puntualmente viene messa a disposizione della comunità”.

“C’era una volta Capalbio” è un concorso di scrittura, articolato in cinque incontri formativi, una fase di stesura individuale del testo e un evento finale di premiazione, che si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze alla storia e al folklore capalbiese favorendo la memoria storica e stimolandoli a muoversi tra i libri, con il supporto della biblioteca, alla ricerca di fonti utili.

I partecipanti affronteranno in solitaria la stesura dei racconti e una giuria qualificata analizzerà gli elaborati consegnati tenendo in considerazione molteplici fattori: l’aderenza al bando, la lunghezza del racconto, le precisazioni storiche, la correttezza delle strutture grammaticali e di sintassi.

A partire dal 27 febbraio saranno organizzati, in collaborazione con gli insegnati, quattro incontri formativi che avranno lo scopo di presentare, attraverso la voce di altrettanti professionisti, la storia di Capalbio attraverso diverse fasi storiche. Gli incontri vedranno l’intervento dei quattro componenti della giuria che analizzeranno gli elaborati: Antonella Di Virgilio, con un intervento dedicato ai fatti storici più importanti del territorio durante una passeggiata naturalistica, Silvia Simonini, che parlerà dell’archeologia di Capalbio dalla Preistoria ai Romani, Enrica Continenza, con un intervento dedicato al Medioevo ei briganti, e Andrea Zandomeneghi, che parlerà della bonifica e delle modifiche sociali e territoriali che ne derivarono.

Terminata la prima fase del progetto, i quattro incontri formativi, partirà la seconda fase: la stesura del racconto, la quale avrà una durata stimata di circa due mesi. Ad aprile, inoltre, verrà organizzato il quinto e ultimo incontro incentrato su un’analisi più concreta degli elaborati con l’aiuto dello scrittore Andrea Zandomeneghi. A fine giugno, infine, verrà svolta una cerimonia di premiazione. Il vincitore del concorso si aggiudicherà un buono di 150 euro da spendere per l’acquisto di libri o materiale di supporto allo studio.

Il progetto “LeggiAMO, per piacere!”, realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 4/2023, prevederà altre due attività che si svilupperanno nei prossimi mesi: Ciak… si legge”, l’iniziativa, in collaborazione con Fondazione Capalbio e Capalbio film festival, dedicata ai ragazzi di almeno undici anni caratterizzata da vari laboratori dedicati al rapporto tra letteratura e cinema; “Fuori biblioteca!”, il progetto, in collaborazione con Fondazione Capalbio, prevede l’organizzazione di letture ad alta voce in diversi luoghi del territorio, con specifici laboratori creativi e didattici tenuti da autori, illustratori, fumettisti e personalità di riferimento nell’educazione dei più piccoli.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca La Piccola oppure chiamare il numero 0564 1837431.