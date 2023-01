C'è “Rumori nascosti”, per il terzo appuntamento con la rassegna “Famiglie a teatro”

Domenica 8 gennaio, alle 17, una fiaba pop-up messa in scena dal Teatro del Buratto e Css Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia.



Follonica: Una fiaba pop-up, ispirata al libro “I lupi nei muri” di Neil Gaiman, per il terzo appuntamento della stagione con la rassegna “Famiglie a teatro”, diretta da Zaches Teatro e promossa da Ad Arte Spettacoli per il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Domenica 8 gennaio, alle 17, infatti, il sipario si alzerà sullo spettacolo “Rumori nascosti” del Teatro del Buratto e Css Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia.





Un’avventura, con la regia di Emanuela Dall’Aglio, all’interno di una casa in cui i rumori, gli scricchiolii e le porte che cigolano generano suoni ed evocano immagini, spingendo la mente della protagonista, Lucia, a combattere contro creature mitiche e paurose. Lucia, infatti, è una bambina che vive all’interno di una grande casa, destinata spesso a giocare da sola e inascoltata dalla famiglia, tenta a più riprese, senza successo, di raccontare le sue preoccupazioni e il suo disagio. Nello spettacolo “Rumori nascosti”, dunque, Lucia affronta tutte le sue paure, combatte contro le creature che la spaventano, senza ricorrere alla violenza, ma grazie alla presa di coscienza delle proprie forze.

Il pubblico è coinvolto in questo viaggio verso la consapevolezza: lentamente, nella rappresentazione scenica, l’idea della paura prende la forma dei lupi, animali archetipo, che diventano reali e distruttivi ma che, per un gioco di reciprocità, dopo essere stati così temuti all’inizio della vicenda, vengono poi spaventati e sconfitti utilizzando meccanismi comuni che generano uguali paure; i rumori nascosti, appunto.

“Rumori nascosti” è un progetto di Emanuela Dall’Aglio, che mette in scena la vicenda insieme a Riccardo Paltenghi. Paesaggi sonori e luci di Mirto Baliani; costruzioni di Dall’Aglio, Michele Columna, Veronica Pastorino; collaborazione artistica di Veronica Pastorino.

Le porte del Teatro Fonderia, si apriranno, come di consueto, alle ore 15,30 e i bambini saranno accolti con una merenda (gratuita per loro), con letture del Kamishibai e con laboratori creativi sul tema trattato dallo spettacolo, il tutto a cura di Cantiere Cultura Follonica e la libreria AltriMondi.

Al termine dello spettacolo una operatrice di Zaches Teatro (che ha scelto quest'anno gli spettacoli proposti nella rassegna “Famiglie a teatro”) condurrà un breve incontro di approfondimento tra il pubblico e la Compagnia.

Per acquistare i biglietti, che hanno un costo di 5 euro, è possibile visitare il sito www.adarte.18tickets.it oppure recarsi all’ufficio Iat a Follonica, in via Roma 49, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 o dalle ore 16.30 alle ore 19.

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono con “Poetica”, il 12 gennaio per la rassegna “Altri Percorsi”, uno spettacolo di Proxima Res con testi e regia di Tindaro Granata, ispirato alle opere del “poeta paesologo” Franco Arminio; venerdì 27 gennaio con la stagione teatrale e lo spettacolo “Thanks for Vaselina” di Carrozzeria Orfeo; domenica 29 gennaio con “Trucioli” di Coppelia Theatre, un altro appuntamento per adulti e bambini della rassegna “Famiglie a teatro”.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/