C'è la la 'Notte Vintage' in centro storico giovedì 4 agosto

Grosseto: Un tocco di vintage caratterizzerà il centro storico di Grosseto il prossimo giovedì 4 agosto e sarà l’occasione per lanciare anche il Vintage LUX Festival organizzato dalla Lux Event. Ed è proprio con lo staff della ditta organizzatrice della tre giorni di eventi nel week end di Ferragosto che il Centro Commerciale Naturale Centro Storico Grosseto, l’associazione dei commercianti e dei pubblici esercizi del cuore economico della città, ha organizzato questa nuova serata a tema.

Dalle ore 21:30, come per magia, la città tornerà indietro nel tempo fino agli anni ’50, con la coorganizzazione del Comune capoluogo, il contributo di Conad, la collaborazione della Fondazione Grosseto Cultura con il Polo Culturale le Clarisse e il Museo di Storia Naturale della Maremma, del Museo Archeologico e d’arte della Maremma e il sostegno della Pro Loco e della Banca Tema, socia del CCN. Camminando per le strade all’interno delle mura medicee i turisti e i cittadini potranno imbattersi nei mezzi d’epoca che hanno fatto la storia! Dalle classiche Fiat 500 alle iconiche Vespe Piaggio fino ad arrivare alle moto più famose dei film americani: le Harley Davidson.





Il tutto arricchito anche dalle vetture dell’associazione maremmana auto/moto storiche (AMAS). Ma Vintage vuol dire soprattutto musica: a movimentare l’ambiente ci sarà infatti l’intrattenimento musicale del gruppo artistico “Le Dyane” e della coppia Dj Ettore Raso e Andrea Sax. Insieme a loro gli spettacoli itineranti delle cheerleaders e dei ballerini di Odissea 2001. Dalle ore 19.00 si potrà gustare all’Irish Soul Pub l’esibizione de"A Reggae History" un tributo a Bob Marley in versione acustica con Filippo “Rootman” Fratangeli alla voce e tastiere, affiancato da Paolo Mari alla chitarra e cori, mentre dalle ore 20,30 a salire sul palco del locale di Piazza del Sale saranno i "Musicisti da Spiaggia" Acoustic sound con alla voce e chitarra acustica Cristiano Talli, basso elettrico Claudio Fanteria, batteria Walter Scotti.

Spostandosi su Piazza San Michele invece si potrà gustare dalle 22.00 presso il Comix Café il live della band “Riforma”. Sempre alle ore 22:00 ma davanti al Comune di Grosseto in Piazza Duomo, appuntamento con il sindaco seguito dal mattatore Conte Max Venturacci edalla bellissima madrina del festival Selvaggia Roma: sarà l’occasione per lanciare l’iniziativa della serata che metterà in palio biglietti per i concerti del Vintage LUX Festival! Come fare? Basterà acquistare un qualsiasi prodotto all’interno dei negozi del centro durante la serata e richiedere un talloncino da compilare e inserire in una delle tre scatole collocate in Piazza Duomo, riferita al concerto di cui si vorrà vincere l’ingresso omaggio. Al termine della serata, sarà proprio l’incantevole Selvaggia Roma ad estrarre i nomi dei vincitori.

Di seguito il regolamento:

• Acquista qualcosa in uno dei negozi del centro storico di Grosseto dopo le ore 21:30

• Richiedi il tuo talloncino da compilare insieme allo scontrino

• Inseriscilo nella scatola del tuo artista preferito che troverai in Piazza Duomo (Fabrizio Moro, Emis Killa, Aka7even, Sina e il Deejay Time)

• Aspetta l’estrazione della madrina della serata e scopri se avrai vinto i biglietti per i concerti del Vintage LUX Festival

Da questo giovedì partirà anche la stagione dell’AREA KIDS: ogni settimana dalle 21.00 alle 23.30 in Piazza Duomo la cooperativa Le Orme con Annina Animazione intratterrà i giovani turisti e cittadini con animazioni, laboratori, truccabimbi, giochi e tanto altro…il tutto a tema con la serata.

E per la notte Vintage sarà possibile gustare le magie del grande Prestigiatore Martin.

Come è stato per il mese di luglio, anche per il mese di agosto tutti i giovedì i negozi del centro apriranno dalle ore 21.30 alle ore 23.30 e verrà riproposto il format Ristorando nei tanti locali e ristoranti del centro, dove verrà offerto un menù dedicato a diversi prodotti del nostro territorio.

Questa settimana il protagonista sarà il Tortello, accompagnato da un secondo, da servire tra i 25,00€ e i 30,00€ bevande escluse, ma dolce incluso.

I ristoranti che aderiscono all’iniziativa sono: 13 Gobbi Pub, Al numero nove, Artidoro, Bistrot 19, Sala EDEN, Controbottega, Hottimo al Cinghialino, Vermuttino Bistrot, Ristoro da Poldo, Bottega Cirimangio, L’Archetto, L’Uva e il Malto, La Cantina di p.zza del Sale, Locanda dè Medici, Loft-Enoteca Urbana, Lucignolo al Centro, Movida, Ostinati SaS, Pickeat, Taverna Il Canto del Gallo, Vineria Da Romolo, Wineria drink&shop.

Sarà gradita la prenotazione e sarà possibile anche mangiare alla carta: per info e prenotazioni si consigli di contattare direttamente le strutture. Da segnalare anche un altro evento culinario: dalle ore 19.30 il Bastion Contrario organizzerà “Calici in Fotezza”, una cena degustazione con le birre dell’azienda OPPERBACCO nella magica cornice del Cassero Senese. Confermate anche per agosto le aperture straordinarie serali dei tre musei cittadini fino alle ore 23.00. Da parte degli organizzatori un ringraziamento particolare va al Comune di Grosseto, al FIAT Club 500 grossetano, ai Vespa Club di Castiglione della Pescaia e Grosseto, al Granducato Bikers motoclub Grosseto, all’AMAS, agli artisti, ai ballerini e agli animatori e a tutti coloro che con il proprio impegno riusciranno a rendere magica la serata! Si ricorda inoltre che sono sempre disponibili i biglietti per i concerti del Vintage Lux Festival acquistabili on line su mailticket.it, si TicketOne e presso la Tabaccheria in Via Roma, 58 a Grosseto.