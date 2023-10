C'è anche Follonica tra i Comuni della ventesima edizione del Trekking Urbano

Il tempo di percorrenza del percorso follonichese è di 4 ore, per una lunghezza di 6 chilometri. La partenza è fissata alle 9 da piazza Don Minzioni il 31 ottobre



Follonica: Il prossimo 31 ottobre si terrà la ventesima Giornata nazionale del Trekking urbano e anche la città di Follonica parteciperà all'evento con un percorso ad hoc. "Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli". Questo è il titolo scelto per la ventesima edizione della Giornata nazionale del Trekking urbano. Un percorso inedito da scoprire a passo lento che conta la partecipazione di un centinaio di Comuni italiani, dai grandi capoluoghi di Regione fino ai piccoli borghi della penisola. Anche per l'edizione 2023 ogni città ha preparato, in collaborazione con le guide turistiche autorizzate, itinerari ricchi di sorprese e numerose iniziative per far conoscere e raccontare storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale) ed i suoi mutamenti nei secoli.

Il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d'arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini e osterie di cucina tipica: praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l'esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le attrazioni turistiche locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale. Questo tipo di attività è praticabile da tutti, a qualsiasi età e senza necessità di particolari equipaggiamenti. Con un abbigliamento confortevole e un paio di scarpe comode, tutta la famiglia può praticare, inclusi i bambini e le bambine i meno allenati, per godersi una giornata di sport, cultura, arte e gastronomia.

«L'escursione a Follonica prende il via dalla piazza Don Minzoni per scendere il lungomare dove emerge una bella villa liberty dei primi del '900 – spiega l'assessore al turismo Alessandro Ricciuti – Spostandosi verso il centro sarà divertente cercare gli antichi oggetti prodotti dalla fonderia che ornano gli edifici della città. La passeggiata ha il suo punto centrale nella visita all'area dell'antica fonderia, oggi oggetto di un'importante operazione di rigenerazione urbana. Si prosegue lungo le strade del centro storico, dove visiteremo San Leopoldo, straordinaria chiesa costruita in gran parte in ghisa, continueremo per piazza Vittorio Veneto col Monumento ai Caduti per raggiungere il MEQ, il Mercato coperto di Qualità. Attraverso via Bicocchi, una delle arterie di Follonica, torneremo quindi verso il punto di partenza».

Il tempo di percorrenza del percorso follonichese è di 4 ore, per una lunghezza di 6 chilometri. La partenza è fissata alle 9 da piazza Don Minzioni. Capofila del progetto è il Comune di Siena, il Trekking Urbano è infatti nato nel 2004 dall'intuizione dell'allora assessora al turismo Donatella Cinelli che organizzò la prima giornata nazionale.

L'iscrizione è gratuita ma è necessaria la prenotazione a Iat Follonica: 0566-52012, touristinfo@comune.follonica.gr.it

Per conoscere meglio tutte le proposte dell'edizione 2023 della ventesima Giornata nazionale del Trekking urbano è possibile visitare il sito ufficiale www.trekkingurbano.info. Per maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale del Trekking Urbano è possibile contattare la segreteria organizzativa, e-mail: trekkingurbano@comune.siena.it tel.: 0577 891908.