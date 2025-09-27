Buy Tuscany 2025: la Costa degli Etruschi al centro del turismo internazionale

Oltre 200 buyer da 40 Paesi e 160 operatori toscani per un’edizione record tra incontri BtoB, itinerari tematici e focus sulla sostenibilità

Firenze: Sarà la Costa degli Etruschi ad ospitare la diciassettesima edizione di Buy Tuscany, il più importante evento BtoB organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta turistica toscana e domanda internazionale. L’edizione 2025, dal 29 settembre al 4 ottobre, si appresta ad essere la più partecipata, con oltre 200 buyer provenienti da tutto il mondo e 160 seller toscani. Numeri record per l’evento.

Il Buy Tuscany 2025 sarà ospitato dalla Comunità di Ambito Turistico della Costa degli Etruschi seguendo una formula ‘diffusa’ sul territorio. Il cuore dell’evento sarà il Garden Toscana Resort di San Vincenzo dove, il 1° ottobre, si terranno gli appuntamenti prefissati tra operatori toscani e buyer internazionali. Questi ultimi avranno poi la possibilità di scoprire l’Ambito Costa degli Etruschi.

Il presidente della Regione e l’assessore a economia e turismo sottolineano che l’edizione 2025 si preannuncia come particolarmente significativa, con numeri considerevoli di buyer internazionali ed operatori toscani. La conferma che la Toscana continua a essere una destinazione di grande attrattiva per i mercati di tutto il mondo. La scelta della Costa degli Etruschi come teatro di questo appuntamento permette non solo di valorizzare un territorio straordinario, ma anche di mostrare concretamente il modello di turismo diffuso, sostenibile e innovativo che vogliamo promuovere. Buy Tuscany non è soltanto un momento di incontro commerciale, ma una piattaforma strategica per raccontare al mondo la Toscana di oggi e di domani, attenta alle comunità locali, alle risorse naturali e alla qualità dell’accoglienza

Gli oltre 200 buyer che arriveranno in provincia di Livorno sono tour operator internazionali, agenti di viaggio, travel consultant, wedding planner ed organizzatori di eventi e MICE (turismo congressuale) provenienti dai maggiori paesi europei ed extra europei: Europa Ue, Svizzera, Norvegia, Ucraina, Armenia, Repubbliche Baltiche, Usa, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Kazakistan, Sud Africa, Uk, Malesia, Cina, Sud Corea, Turchia ed altri. Oltre 40 i paesi rappresentati.

Non solo incontri BtoB. I buyer esteri parteciperanno anche ai 14 local trip organizzati dalla Comunità di Ambito ospitante, seguendo itinerari suddivisi per tematiche (enogastronomia, arte e cultura) che attraverseranno l’intero territorio della Costa degli Etruschi, toccando tutti i 15 Comuni della Comunità di Ambito. Tra il 2 e il 4 ottobre spazio anche per 11 post tour proposti da altre Comunità di Ambito (Casentino, Terre Di Pisa, Val D’Orcia e Valdichiana, Maremma Nord e Maremma Sud, Livorno, Pistoia, Versilia, Firenze e Chianti, Mugello, Arezzo, Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana) per promuovere la propria offerta ai buyer.

63 dei 160 operatori toscani aderiscono alla Carta dei valori del turismo sostenibile, aperta alla sottoscrizione volontaria di tutte le imprese regionali, che definisce i principi del turismo responsabile in Toscana e suggerisce azioni per essere consapevoli degli impatti delle nostre scelte sull’ambiente e sulle comunità locali. Tutti gli operatori riceveranno un questionario che servirà per migliorare questo tipo di offerta. Inoltre 53 di loro punteranno l’attenzione sul turismo family, segmento al quale TPT ha dedicato un progetto speciale di promozione dedicato a questo tipo di viaggiatori (secondo i dati dell’Osservatorio turistico regionale, oltre il 30% di tutte le recensioni che riguardano la Toscana provengono da persone che viaggiano in famiglia).

Da segnalare infine il 30 settembre la presentazione del progetto Green Community Costa degli Etruschi, finanziato dal PNRR nato per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio e favorire un uso innovativo delle risorse naturali. Sedici interventi che affrontano la sfida dell’utilizzo efficiente e rispettoso delle risorse dell’ambiente e del territorio.