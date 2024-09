Bus da Firenze per Grosseto: torna la corsa delle 18.05

Grosseto: Torna da mercoledì 11 settembre la corsa che, attualmente in partenza alle ore 17.05 da Firenze per Grosseto, sarà ricollocata alle ore 18.05 dal capoluogo fiorentino.



Inoltre, a Follonica fino alle 19 di giovedì 5 settembre, per consentire i lavori di ripristino della rete fognaria adiacente alla rotatoria Pam, è interdetta al transito via Massetana. Le linee extraurbane 30F, 32F, 37F, 49M e 012 dalla rotatoria Rondelli proseguono su ex Aurelia-Rotatoria Cimitero, via Leopardi, via Chirici, via Buonarroti, via Monte Bianco, Rotatoria San Luigi, via Massetana poi normale itinerario.

La linea urbana f3, dalla rotatoria Pam prosegue per via Massetana, Rotatoria Rondelli ex Aurelia-Rotatoria Cimitero, via Leopardi, via Chirici, via Buonarroti, via Monte Bianco da dove riprende normale itinerario.

Durante i lavori saranno interessate le fermate Massetana Rondelli (FQ340), Massetana Centro Commerciale (FQ573), Massetana (FQ333), Massetana Parco Commerciale (FQ328).

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane.